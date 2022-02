IFSP publica edital de concurso para nível médio e técnico

(foto: Papo de Concurseiro) Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo - IFSP torna pública a realização de Concurso Público para Provimento de Cargos Técnico-Administrativos em Educação. Ao todo, serão oferecidas 18 vagas. A informação foi publicada no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (22/02).

O concurso vai oferecer 4 vagas para assistente de alunos, que serão distribuídas pelos campus de Barretos, Capivari, Guarulhos e Ilha Solteira. Os aprovados vão cumprir jornada de 40 horas semanais e serão contemplados com remuneração de R$ 1.945,06. O cargo exige nível médio completo.

Os servidores devem assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene dentro das dependências escolares. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. A contratação será Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

Além disso, o certame também oferece 14 vagas de nível técnico, com remuneração inicial de R$ 2.446,96 e jornada de 40 horas semanais, distribuídos da seguinte forma:

Cargo Tipo de Vaga Câmpus Total de Vagas Assistente em Administração AC Bragança Paulista 1 Assistente em Administração AC Salto 1 Assistente em Administração AC São José dos Campos 1 Assistente em Administração PPI Suzano 1 Técnico de Laboratório/ Área - Automação Industrial AC Sorocaba 1 Técnico de Laboratório/ Área - Eletrônica AC Sorocaba 1 Técnico de Laboratório/ Área - Mecânica PPI Itaquaquecetuba 1 Técnico de Laboratório/ Área - Mecânica AC Registro 1 Técnico de Laboratório/ Área - Mecânica AC Sorocaba 1 Técnico de Laboratório/ Área - Produção de Áudio e Vídeo PCD São José do Rio Preto 1 Técnico em Tecnologia da Informação AC Itaquaquecetuba 1 Técnico em Tecnologia da Informação PPI Suzano 1 Técnico em Tecnologia da Informação AC São Paulo 2





Esses servidores darão suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente a eles; preparar relatórios e planilhas; executar serviços nas áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Prova Os participantes serão selecionados mediante prova objetiva, com 25 questões de conhecimentos básicos (peso 1) e 25 de conhecimentos específicos (peso 2), valendo até 75 (setenta e cinco) pontos. A avaliação, de caráter eliminatório e classificatório e será composta de questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma ("a", "b", "c" e "d"), com uma única opção correta.

As provas serão aplicadas nas seguintes unidades: Avaré, Barretos, Bragança Paulista, Presidente Epitácio, Registro, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, e Votuporanga, correspondentes às vagas.



Inscrições Para se inscrever, será necessário preencher o formulário no site do Instituto Federal de São Paulo, no período de 10 a 30 de março de 2022. O candidato poderá concorrer a apenas 1 (uma) vaga por cargo e nível.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo local de realização da prova objetiva, dentre as unidades: Avaré, Barretos, Bragança Paulista, Campos do Jordão, Capivari, Catanduva, Guarulhos, Ilha Solteira, Itaquaquecetuba, Jacareí, Presidente Epitácio, Registro, Reitoria, Salto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Suzano e Votuporanga.

Se o número de candidatos inscritos for maior que a capacidade do local indicado, os candidatos excedentes serão realocados em local mais próximo, com disponibilidade de vagas.