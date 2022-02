Petrobras divulga gabaritos preliminares de concurso nesta terça-feira

(foto: Petrobras/Divulgação)

Os candidatos que realizaram a prova escrita do concurso da Petrobras poderão ver o gabarito preliminar a partir das 19h desta terça-feira (22/2). O documento estará disponível no site do Cebraspe, banca organizadora.

A prova foi realizada no último domingo (20/2), com início às 14h ( horário de Brasília), contou a participação de mais 160 mil inscritos e foi aplicada em todas as 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal.

O candidato que for contrário a marcação publicada poderá entrar com recurso contrário, das 10h de 23 de fevereiro até as 18h de 24 do mesmo mês, no site da banca examinadora.

Os candidatos que serão convocados para a avaliação de títulos na área de de engenharia de segurança de processos deverão estar até seguintes colocações:

151ª - Ampla concorrência; 17ª - Pessoas com deficiência; 42ª - Pessoas negras.

Após a divulgação do resultado final do concurso, que está previsto para 30 de maio, a seleção pode ser válida por até um ano, podendo ser prorrogado por até mais um ano. O concurso

A Petrobras oferece um total de 3537 vagas, sendo 757 vagas imediatas e 3780 para cadastro reserva.

Essas vagas são divididas em 97 vagas imediatas e 485 reservas para engenharia do petróleo, 101 vagas imediatas e 505 reservas para engenharia de produção e 158 vagas imediatas e 790 reservas para engenharia de equipamentos (mecânica).

Também há vagas para as áreas de transporte marítimo, engenharia de software, infraestrutura, processo de negócios, ciências de dados, administração, comércio e suprimento, geologia, geofísica, econômia e em engenharias ( ambiental, terminais e dutos, cívil, elétrica, inspeção, eletrônica, de processamento, de segurança de processo e naval). O salário inicial para os contratados é de R $6.937,43, mas com remuneração mínima de R $11.716,82, devido aos benefícios, como plano de saúde, previdência complementar, garantias educacionais para dependentes, entre outros.