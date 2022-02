Polícia Civil de SP abre concurso público com 2.500 vagas

(foto: Divulgação)

Para concorrer a ambas as vagas o candidato deve possuir ensino superior e carteira nacional de habilitação da categoria B ou superior.

As vagas foram divididas por regiões e cargos, veja:

Investigador:

São Paulo (Capital) - 210 vagas; Demacro - 146 vagas; DEINTER (São José dos Campos) - 68 vagas; DEINTER 2 (Campinas) - 98 vagas; DEINTER 3 (Ribeirão Preto) - 54 vagas; DEINTER 4 (Bauru) - 40 vagas; DEINTER 5 (São José do Rio Preto) - 20 vagas; DEINTER 6 (Santos) - 85 vagas; DEINTER 7 (Sorocaba) - 49 vagas; DEINTER 8 (Presidente Prudente) - 26 vagas; DEINTER 9 (Piracicaba) - 63 vagas; DEINTER 10 (Araçatuba)- 33 vagas

Escrivão:

São Paulo (Capital) - 373 vagas; Demacro - 258 vagas; DEINTER (São José dos Campos) - 120 vagas; DEINTER 2 (Campinas) - 169 vagas; DEINTER 3 (Ribeirão Preto) - 96 vagas; DEINTER 4 (Bauru) - 72 vagas; DEINTER 5 (São José do Rio Preto) - 57 vagas; DEINTER 6 (Santos) - 146 vagas; DEINTER 7 (Sorocaba) - 87 vagas; DEINTER 8 (Presidente Prudente) - 52 vagas; DEINTER 9 (Piracicaba) - 113 vagas; DEINTER 10 (Araçatuba)- 57 vagas

Ao realizar a inscrição o candidato deverá marcar o local que irá concorrer a vaga.



Inscrições

As inscrições serão iniciadas às 10h( horário de Brasília) ficarão abertas entre 3 de março e 1º de abril e devem ser realizadas no site da banca organizadora, a Fundação Vunesp. A taxa é de R$105,50 para ambos os cargos. Doadores de sangue podem pedir isenção da taxa. Assim como estudantes com renda inferior a dois salários mínimos podem solicitar o desconto de 50% no valor da inscrição, basta enviar a documentação comprobatória entre os dias 3 e 4 de março para a banca organizadora, Vunesp.



Provas

O concurso terá cinco fases:

Prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório; Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social, de caráter eliminatório; Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos, de caráter classificatório.



Sendo que todos os aprovados no concurso, devem participar do curso técnico-profissional da Academia de Polícia (Acadepol).

Em 22 de maio, serão aplicadas as provas escritas e objetivas para os dois cargos, que serão realizadas em: São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Piracicaba e Sorocaba.

Investigador:

Será aplicada uma prova objetiva pela manhã do dia 22 de maio, com 80 questões de múltipla escolha:

MÓDULO 1: Língua Portuguesa: 15 questões; Noções de Direito: 15 questões; Noções de Criminologia: 10 questões.

MÓDULO 2: Noções de Informática: 20 questões; Noções de Lógica: 20 questões. E na parte da tarde, será realizada a prova escrita, com quatro questões discursivas:

Língua portuguesa - Uma questão; Noções de direito - Duas questões; Noções de criminologia - Uma questão.

Escrivão:

Será aplicada uma prova objetiva pela manhã do dia 22 de maio, com 80 questões de múltipla escolha:

MÓDULO 1: Língua Portuguesa: 24 questões; Noções Lógicas: 16 questões.

MÓDULO 2:

Noções de direito e criminologia: 20 questões Noções de Informática: 20 questões; E na parte da tarde, será realizada a prova escrita, com quatro questões discursivas:

Língua portuguesa: Uma questão; Noções de direito: Duas questões; Noções de criminologia: Uma questão.

As provas escritas serão realizadas no turno vespertino do mesmo dia (22/5) e contaram com quatro questões:

Língua portuguesa - Duas questões; Noções de direito e criminologia - Duas questões;