Vagas da semana! Confira os principais concursos com inscrições abertas no país

Diplomata 2022

O Ministério das Relações Exteriores publicou o edital do concurso para a carreira de diplomata. A seleção conta com 34 vagas, de nível superior em qualquer área. Os ganhos da carreira incluem R$19.199,06 de salário base e R$458 de auxílio-alimentação. Os interessados na carreira diplomática poderão se inscrever entre os dias 25 de fevereiro a 20 de março, pelo site do Instituto Iades , banca organizadora. Saiba mais!

PG-DF

O edital da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), visa contratar 65 procuradores de forma efetiva e imediata. Os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios. O período de inscrições será aberto a partir das 10h do dia 4 de abril, pelo site do Cebraspe. Saiba mais!

Osasco

A Prefeitura de Osasco, em São Paulo, realiza um novo concurso público com 160 oportunidades para a Guarda Municipal. As inscrições ficarão abertas no site da Fundação Vunesp de 1º de fevereiro a 10 de março. A taxa de participação custa R$ 68,50.

Jabotão dos Guararapes

Em Pernambuco, a Câmara de Jaboatão dos Guararapes, a 18 km de Recife, abre um novo concurso público com 157 vagas efetivas. Do total, 33 são imediatas e 124 para cadastro reserva nos níveis médio, técnico e superior. Inscrições pelo site da banca organizadora até 25 de fevereiro.

Ebserh

A Ebserh abriu concurso para profissionais de nível médio e nível superior. São 701 vagas para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU/Unifap). O IBFC é o organizador da seleção e as inscrições serão aceitas até 21 de fevereiro no site da empresa.

UnB

A UnB também tem vagas abertas para Professores de Magistério Superior. São quatro vagas para lotação em diferentes campus. Os salários alternam entre R $4.472,64 a R $9.616,18, a depender da formação. Neste caso, as inscrições vão do dia 21 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022, por meio do site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da Unb.

Amazul

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA (Amazul) publicou edital com 140 vagas para início imediato, além de formação de cadastro reserva. Os cargos contemplam os níveis médio, médio/técnico e superior, e os salários chegam a R$ 7.506,47, além de benefícios. O prazo de inscrições vai do dia 29 de janeiro ao 6 de março, pelo site do Instituto Selecon.

MPGO

O Ministério Público de Goiás (MPGO) publicou edital para provimento de cargos do quadro do serviço auxiliar de Goiânia. São 35 vagas, de níveis médio, com remuneração de R$4.437,22 e também para o nível superior, com salários de até R$8.912,97 mensais. As inscrições vão do dia 31 de janeiro a 7 de março e podem ser feitas pelo site da FGV.

DPE/PB

A Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE/PB) publicou o edital de um novo concurso com 20 oportunidades para defensores públicos. As vagas são para salário inicial de R$ 12.213,70 e jornada de trabalho semanal de 40 horas. As inscrições ficarão abertas no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) entre 31 de janeiro e 9 de março. O valor da taxa de participação é de R$ 300.

CRBio-04

O Conselho Regional de Biologia DA 4ª Região vai realizar um novo concurso público para o provimento de 5 vagas de nível médio e superior, com salários de até R$7.360,52. O Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo será o organizador da seleção e vai receber inscrições entre os dias 27 de janeiro a 06 de março de 2022.

TJRS

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) abriu concurso público com 28 vagas para nível superior. Os ganhos variam de R $6.361,94 a R $7.352,93, além de benefícios. As inscrições podem ser feitas entre 31 de janeiro a 4 de março, pelo site do Ibade, organizador.

Porto Alegre

Câmara de Porto Alegre-RS oferece 45 vagas imediatas e efetivas. A seleção também oferece formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. As carreiras têm jornada de 30 horas semanais e os ganhos iniciais variam de R$ 2.680,50 a R$ 3.792,30. As inscrições devem ser feitas pelo site da banca Legalle até 3 de março.

Pescador da Marinha

A Marinha do Brasil, através da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí (DelItajaí), Santa Catarina, lançou processo seletivo de admissão ao curso de formação de aquaviário. São 25 vagas imediatas para a carreira de aquaviário — pescador profissional. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, não ter sido licenciado ou excluído das Forças Armadas e ter, ao menos, o 6° ano do ensino fundamental. Para se inscrever, é preciso comparecer à DelItajaí até 7 de março.

Cadetes do Exército

O Exército Brasileiro oferece 440 vagas imediatas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres, no concurso da Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx). A remuneração pode chegar a R$ 7.315 mensais. É necessário nível médio completo ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. A idade mínima necessária é entre 17 e 22 anos e a altura de 1,60m (homens) e 1,55m (mulheres). O pedido de inscrição deve ser feito, de 7 de fevereiro a 23 de maio, por Ficha de Inscrição disponibilizada na página da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx).

MPGO

O Ministério Público de Goiás abriu inscrições de concursos públicos com vagas para o nível fundamental. Turvânia. As vagas são para o cargo de secretário auxiliar, que exige apenas nível fundamental de formação. A jornada é de 40 horas semanais para ganhos no valor de R$ 3.549,56, além de benefícios. As inscrições são aceitas pelo site do Ministério Público até às 23h59 de 11 de março. Saiba mais!

IFRJ

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) publicou edital com oferta de 33 vagas. A remuneração dos contratados pode chegar a R$ 5.831,21. Os professores também receberão benefícios. As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Selecon de 25 de fevereiro a 12 de abril. Saiba mais!

Core-CE

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado Do Ceará (CORE-CE) anunciou a abertura de um concurso com objetivo de preencher quatro vagas, sendo três três vagas para assistente administrativo e uma vaga para fiscal. O profissional admitido deverá cumprir 40 horas semanais de trabalho e vai receber salário de R$ 1.850,00 a R$ 2.473,56.

Os que desejarem concorrer às vagas devem se inscrever entre os dias 18 e 27 de fevereiro, pelo site do Instituto Universal de Desenvolvimento Social ( IUDS). Saiba mais!

CRN 4

O Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª região (CRN-4) publicou o edital do concurso CRN 04, para provimento de 150 vagas em cargos de nível médio, nível técnico e nível superior, e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal da associação. A remuneração é de até R$4.573,25, mais benefícios. Os interessados tem até o dia 21 de março para realizarem a inscrição no site da banca, o Instituto Quadrix. Saiba mais!