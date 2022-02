Concurso da CGU registra mais de 64 mil inscrições preliminares

Vale lembrar, que esse número ainda não é o final, visto que foram abertos os recursos para indeferimento de inscrição.



375 vagas de técnico e auditor





Como um presente de Natal para os concurseiros, o edital do concurso da CGU foi publicado no dia 23 de dezembro de 2021.Além do grande número de vagas, os salários iniciais também chamam a atenção.





Ao todo, são 375 vagas. Destas, 75 são para técnico de finanças e controle, com requisito de nível médio. Nesse caso, a remuneração é de R$ 7.283,31, para carga de trabalho de 40 horas semanais.





As demais 300 vagas são para auditor federal de finanças e controle. A carreira exige o nível superior em qualquer área e oferece remunerações iniciais de R$ 19.655,06. Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$ 458. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais





Há reserva para pessoas com deficiência e negros.





Para o cargo de técnico, há 51 vagas para o Distrito Federal. As outras 24 são para estados da região Norte. Já para auditor, são 174 vagas para o DF e 126 para a região Norte. Das oportunidades, 76 estão reservadas para candidatos negros e 19 para pessoas com deficiência. Confira a distribuição por região e cargo:





Auditor federal

Auditoria e Fiscalização

Acre: cinco para a ampla e uma para negros

Amazonas: cinco para a ampla, uma para negros e uma para PcD

Amapá: cinco para ampla e uma para negros

Pará: sete para ampla, duas para negros e uma para PcD

Rondônia: quatro para ampla e uma para negros

Roraima: cinco para ampla e uma para negros

Tocantins: cinco para ampla e uma para negros

Distrito Federal: 60 para ampla, 16 para negros e quatro para PcD





Tecnologia da Informação

Distrito Federal: 60 para ampla, 16 para negros e quatro para PcD





Contabilidade Pública e Finanças

Distrito Federal: 60 para ampla, oito para negros e duas para PcD





Correição e Combate à Corrupção

Distrito Federal: 39 para ampla, 12 para negros e três para PcD





Técnico federal

Acre: duas para ampla

Amazonas: três para ampla e uma para negros

Amapá: três para ampla e uma para negros

Pará: duas para ampla, uma para negros e uma para PcD

Rondônia: três para ampla e uma para negros

Roraima: duas para ampla e uma para negros

Tocantins: duas para ampla e uma para negros

Distrito Federal: 38 para ampla, 10 para negros e três para PcD





Provas do concurso CGU serão em março

Embora tenha prorrogado as inscrições e o prazo para pagamento da taxa, as demais datas do edital permanecem inalteradas. Com isso, as provas escritas seguem mantidas para 20 de março de 2022.





Neste dia serão realizadas provas objetiva e discursiva. Os exames serão realizados em Brasília, Porto Alegre, Recife, São Paulo e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas.





O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo chegar a quatro. Ao longo desse prazo, a CGU convocará os aprovados e poderá contratar os excedentes.