CRMV MS retifica concurso público com salários de até R$8 mil

O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV) comunicou uma alteração do Concurso Público da associação, que tem como objetivo a formação de cadastro reserva de cargos de níveis médio e superior.

De acordo com o documento (retificação I) o período de inscrições fica reaberto a partir das 10h do dia 16 de fevereiro de 2022 às 23h59 do dia 14 de março de 2022 (horário de Brasília/DF).

Para participar, os interessados devem se candidatar exclusivamente via internet por meio do site da Quadrix. O pagamento da taxa de inscrição é no valor de R$ 48,00 a R$ 55,00 e deverá ser efetuado até o dia 16 de março de 2022. No entanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital, puderam solicitar a isenção da taxa.

A data da aplicação das provas objetivas também foi alterada e passa a ficar prevista para o dia 1º de maio de 2022.

O concurso

As oportunidades são para os cargos de Agente Fiscal; Auxiliar Administrativo; Advogado; Contador; Jornalista; Médico Veterinário Fiscal e Técnico em Informática. Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de níveis médio e superior, bem como registro no respectivo conselho de classe, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos vão cumprir carga horária de 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 2.217,45 a R$ 8.035,06 ao mês, dentre outros benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 1.099,92, auxílio médico-hospitalar, e vale-transporte.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 1º de maio de 2022, além da avaliação de títulos. Dito isto, o conteúdo programático será constituído por questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

O prazo de validade do presente Concurso Público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.