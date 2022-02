Marinha abre seleção para cursos de ensino profissional marítimo

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para os cursos de formação e adaptação para aquaviários do ensino profissional marítimo para o ingresso na Marinha Mercante, no grupo de fluviários, nas categorias de marinheiro fluvial de convés (MFC), marinheiro fluvial de máquinas (MFM) e cozinheiro, taifeiro, enfermeiro e auxiliar de saúde. A informação foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (17/02).

Ao todo, o processo seletivo oferece 90 vagas, divididas da seguinte forma:

30 vagas para marinheiro fluvial de máquinas;

30 vagas para marinheiro fluvial de convés; e

30 vagas distribuídas entre os cargos de cozinheiro, taifeiro, enfermeiro e auxiliar de saúde.

Os cursos serão aplicados de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h no Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental, em Manaus.

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deverá comparecer pessoalmente no Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental - CTFFAO, no endereço Rua Marquês de Santa Cruz, nº 246 - Centro. CEP: 69.003-000. Manaus - AM. O prazo para se inscrever vai do dia 09 de fevereiro a 09 de março de 2022.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 8,00 (oito reais), pago por Guia de Recolhimento da União (GRU) e não será restituído ao candidato em nenhuma circunstância. O candidato também assumirá todas as despesas inerentes à participação no processo seletivo.

No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos (cópia e original):

documento oficial de identificação válido;

CPF (somente se não constar no documento de identificação apresentado);

certidão de Quitação Eleitoral;

certificado que o candidato do sexo masculino está em dia com as obrigações militares (Lei do Serviço Militar);

comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, em nome do interessado (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original para ser autenticada no CTFFAO) ou declaração de residência assinada pelo candidato, conforme constante do anexo 1-L da NORMAM-13/DPC com reconhecimento por autenticidade, caso o declarante não esteja presente;

uma fotografia recente, tamanho 3x4, de frente;

documento que comprove a escolaridade exigida. Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do 9º ano (antiga 8ª série) do ensino fundamental para os cursos de marinheiro fluvial de convés e marinheiro fluvial de máquinas;

diploma ou Certificado e histórico escolar de acordo com a legislação vigente e registrado pelo Órgão Competente, para as categorias de Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde (para o pessoal da área de saúde apresentar a inscrição no COREN1); e

comprovante de pagamento da taxa de inscrição (emitido na página da Diretoria de Portos e Costas).

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo é constituído das seguintes etapas:

1ª Etapa: Prova objetiva, de caráter classificatório, sobre conhecimentos de Língua Portuguesa e de Matemática, marcada para o dia 3 de abril de 2022.

2ª Etapa: Prova de aptidão física, de caráter eliminatório, com prova de natação e prova de permanência flutuando sem qualquer tipo de auxílio, marcadas para os dias 14, 18 e 20 de abril de 2022. e

3ª Etapa: Apresentação de Documentos no CTFFAO e Matrícula, marcada para o dia 26 de abril de 2022.

Todas as etapas ocorrerão na cidade de Manaus. Em todas as etapas os candidatos deverão comparecer vestidos de acordo com o ambiente militar: calças compridas, blusas com manga e sem decote e sapato fechado ou tênis.