Concurso DPDF: saiu o gabarito preliminar

(foto: DPDF/Reprodução) Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), aplicadas no domingo (13/02), já está disponível para consulta, no site do Cebraspe, organizador da seleção.

De acordo com o Cebraspe, foram 14.132 inscritos no total, concorrendo a 60 vagas imediatas mais a formação de cadastro reserva.

Quem não concordar com as respostas, pode entrar com uma interposição contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas e contra o padrão de respostas da prova discursiva entre os dias 16 de fevereiro de 2022 e 4 de março de 2022, das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF), no site do Cebraspe.

De acordo com o cronograma estabelecido, o resultado sairá em 23 de março de 2022.

O concurso

O edital do concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal oferece 60 vagas imediatas para o cargo de analista de apoio à assistência judiciária da carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal. A seleção está sob organização do Cebraspe.

O concurso oferece a remuneração inicial de R $5.241,22 e a carga horária segue sendo 35 horas semanais. Os participantes devem ter ensino superior em alguma das seguintes áreas:

Direito

Administração

Arquivologia

Arquitetura

Jornalismo

Contabilidade

Economia

Engenharia Civil

Informática - Banco de Dados

Informática - Desenvolvimento de Sistemas

Informática - Redes

Psicologia

Serviço Social



O resultado final do concurso, segundo o cronograma, está previsto para 5 de setembro de 2022.