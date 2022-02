IFRJ lança concurso para professores efetivos

(foto: IFRJ/Divulgação) O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) publicou nesta terça-feira (15/2) edital de novo concurso para a carreira de professor. A oferta é de 33 vagas para a carreira e para participar é necessário graduação na área.





As vagas são para os campus de Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis, Paracambi, São João de Meriti, Niterói, Realengo, Rio de Janeiro, Engenheiro Paulo de Frontin, Pinheiral, Resende e Volta Redonda. As oportunidades são para várias especialidades.





A remuneração dos contratados pode chegar a R$ 5.831,21. Os professores também receberão benefícios como auxílio-alimentação de R$ 458; auxílio-transporte; e ressarcimento de plano de saúde de R$ 101,56 a R$ 205,63.





Inscrições

As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Selecon de 25 de fevereiro a 12 de abril. O boleto está fixado em R$ 220.





A isenção da taxa de participação poderá ser solicitada por membros de família de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico), e doadores de medula óssea de 25 de fevereiro a 4 de março.





Avaliação

Os candidatos passarão por cinco etapas avaliativas: provas objetivas e discursivas, prova de desempenho didático, avaliação de títulos, avaliação médica-admissional e, por fim, checagem de documentos.





A primeira fase será a prova, prevista para 15 de maio, no período matutino. A aplicação será feita apenas na capital do RJ. As questões serão de múltipla escolha.





A prova de desempenho didático será realizada em 12 de junho e irá avaliar o conhecimento do assunto abordado e a ministração de aulas do docente.





O concurso deve ser homologado em 30 de junho, segundo o cronograma.