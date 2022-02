Concurso CRBio-04: edital de nível médio e superior é retificado

(foto: Divulgação) Conselho Regional de Biologia da 4ª Região (CRBio-04) retificou o edital de abertura do concurso CRBio-04 2022. O texto, publicado no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (15/02) altera os requisitos mínimos exigidos para o cargo de técnico agente fiscal.

O novo texto exige que os candidatos inscritos para o cargo de técnico agente fiscal possuam carteira de habilitação categoria “b” entre os requisitos mínimos.

Os inscritos que não se enquadram na exigência podem solicitar a devolução do valor de inscrição no prazo de 15 de fevereiro de 2022 às 10h00 a 22 de fevereiro de 2022, às 23h59. O edital de retificação nº 01 completo deste certame estará disponível integralmente nos endereços eletrônicos do Instituto Nosso Rumo, banca organizadora da seleção e do próprio CRBio-04.

Concurso CRBio-04/2022 O certame vai oferecer 5 vagas de ampla concorrência, sendo 4 para os cargos de técnico e uma para analista. A distribuição das vagas e a remuneração de cada cargos será da seguinte forma: Nível médio: Técnico Agente Fiscal (02 vagas) - remuneração inicial de R$ 3.657,54

Técnico de Contabiade e Orçamento (01 vaga) - remuneração inicial de R$ 3.657,54 4;

Técnico de Tecnologia da Informação (01 vaga) - R$ 3.657,54

Nível superior: Analista Administrativo (01 uma vaga) - R$7.360,52.

Para o cargo de analista, além de diploma de conclusão de nível superior, será exigido ainda Carteira Nacional de Habilitação, categoria B. Após a ratificação do edital, a “CNH B” também é requisito para o cargo de técnico, de nível médio.

Além da remuneração, os servidores serão contemplados com auxílio-alimentação ou refeição no valor de R$ 45,73/dia, plano de saúde e auxílio transporte. Os aprovados serão lotados na capital mineira, Belo Horizonte, e cumprirão jornada de trabalho de 40h semanais.

Haverá um período de experiência probatória de 45 dias para o candidato ou candidata contratado, prorrogável uma única vez por igual prazo. Antes do término de cada período de experiência, o contratado terá o seu desempenho avaliado, mediante avaliação de uma comissão interna. Uma vez aprovado nas avaliações de ambos períodos, o contrato de experiência será transformado em prazo indeterminado ou, caso contrário, será rescindido.

O servidor será contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do certame.

Inscrições Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, pelo site do Instituto Nosso Rumo, em data a ser divulgada posteriormente. Após o preenchimento do cadastro, o candidato deve pagar a taxa de inscrição, no valor de R$62,00 para os cargos de nível médio e R$79,00 para o cargo de nível superior. Doadores de medula osse e inscritos no Cadúnico podem solicitar isenção do valor da inscrição, pelo site da banca organizadora. As inscrições serão realizadas no período do dia 27 de janeiro de 2022 às 10h00 às 23h59 do dia 6 de março de 2022.

Provas Os candidatos a qualquer um dos cargos serão avaliados mediante provas objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, terão uma única resposta correta. Os exames serão aplicados na cidade de Belo Horizonte. Segundo o cronograma, data prevista para a realização das provas é dia 27 de março de 2022