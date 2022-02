CETEFE: Secretaria de Educação do DF publica edital com 15 vagas

(foto: Divulgação) Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) publicou edital para concurso público para a carreira do magistério educacional para exercício na Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE). O documento foi publicado no Diário Oficial do DF, nesta terça-feira (15/02).

O processo seletivo visa ao provimento de até 15 vagas efetivas e estáveis, distribuídas da seguinte forma: professores de educação física, sendo 12 (doze) servidores para atuarem nos diversos atendimentos/modalidades;

professor de qualquer área de formação, sendo 1 (um) servidor para atuar na área de profissionalização da pessoa com deficiência;

professor com licenciatura plena em pedagogia, sendo 1 (um) servidor para atuar no atendimento/modalidade de avaliação funcional;

analista de gestão educacional - psicologia, sendo 1 (um) servidor para atuar no atendimento/modalidade de avaliação funcional.

A participação dos servidores neste processo seletivo será de caráter voluntário, devendo os professores pertencerem à carreira magistério público do Distrito Federal e os psicólogos à carreira assistência à educação, com efetivo exercício na rede pública de ensino do Distrito Federal há, no mínimo, 3 (três) anos.

A seleção será em duas etapas, sendo elas: análise curricular - prova de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório e eliminatório. E entrevista - defesa oral, de caráter classificatório e eliminatório.

Para exercer o cargo de professor educação básica e/ou de analista de gestão educacional - psicologia na CETEFE, o candidato deve atender aos seguintes requisitos: - ser flexível, proativo e dinâmico; - identificar problemas e propor soluções; - elaborar projetos e relatórios de trabalho; - disponibilidade de participação em eventos locais, nacionais e internacionais, incluindo aos finais de semana e feriados; - disponibilidade de atuar em ações de itinerância nas Unidades Regionais da CETEFE; - compartilhar os saberes e fazeres adquiridos, respeitando as diferentes trajetórias dos sujeitos, sejam elas, por raça/cor, gênero, orientação sexual, natureza da deficiência e identidade de gênero; - estimular a cooperação e a solidariedade nas relações interpessoais; - buscar excelência profissional mediante formação continuada; - conhecer os diversos Programas e Projetos na área da pessoa com deficiência, bem como os da SEEDF; - ter capacidade de articulação, de liderança e de trabalho em equipe.





Inscrições