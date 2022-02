Educação do RJ lança edital para professores substitutos

Um novo processo seletivo foi lançado! A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) publicou edital de abertura com a oferta de 1.510 vagas para o cargo de professor substituto. Os profissionais irão atuar nos ensinos fundamental e médio no ano letivo de 2022.





Do número total, serão 1.200 professores na função de Docente I com carga horária de 16 horas semanais e ganho inicial de R$ 1.333,26; 280 professores Docente I com carga horária de 30 horas semanais e ganho inicial de R$ 2.499,82; e 30 professores Docente II com carga de 22 horas semanais e ganho inicial de R$ 1.062,85.





Para participar, é necessário possuir licenciatura em pedagogia (docente II) ou na disciplina ministrada (docente I). As convocações serão feitas no decorrer de todo o ano letivo, a depender da necessidade da Secretaria e da disponibilidade orçamentária.





Inscrições e etapas

Os interessados poderão se inscrever pelo portal da Seeduc a partir de 15 de fevereiro, de forma gratuita. No ato da inscrição, o candidato deve preencher o cadastro indicando o tipo de vaga, município, regional e disciplinas que deseja concorrer.





Como avaliação, a seleção será composta apenas por análise de títulos e experiência profissional. Por se tratar de uma seleção emergencial, a partir de 16 de fevereiro já será disponibilizado o resultado da fase, no site da secretaria.





O processo seletivo terá validade até 22 de dezembro, último dia letivo previsto no calendário escolar. Havendo alteração do ano letivo, a validade também poderá ser prorrogada.