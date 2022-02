Prefeitura de Cristalina - GO abre seleção de nível médio

(foto: Prefeiruta de Cristalina/ Divulgação) Prefeitura de Cristalina, no estado de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde divulga a realização do processo seletivo que tem como objetivo a admissão de operador de computador.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 1.898,52 ao mês.

De acordo com o edital, serão preenchidas três vagas. Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de nível médio, idade mínima de 18 anos, estar quites com as obrigações eleitorais e militares, dentre outros requisitos que constam no edital.





Para participar: Os interessados no processo seletivo devem efetuar as inscrições no período de 10 a 18 de fevereiro de 2022, na Secretaria Municipal de Saúde, Avenida Kaled Cozac, nº 414, Centro, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, mediante a entrega da documentação exigida no edital. Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante prova de títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital, além de prova prática a ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2022.