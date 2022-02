CRP-19ª divulga edital de concurso público para psicólogo

(foto: Foto: Divulgação) Conselho Regional de Psicologia da 19º Região divulgou a realização de um novo concurso público para a seleção de psicóloga(o) analista técnica(o). De acordo com o edital, serão preenchidas duas vagas na cidade de Aracaju, além da formação de cadastro reserva.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de nível superior, bem como registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 30 horas semanais e contarão com salários de R$ 4.480,88 ao mês, além de vale alimentação e auxílio-saúde.

Inscrições Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições entre o dia 8 de fevereiro de 2022 e o dia 14 de março de 2022, exclusivamente via internet por meio do site do Instituto Quadrix, organizador da seleção.

Para homologar a participação no concurso, é necessário o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$75,00, que deve ser efetuado até o dia 16 de março de 2022.

Os candidatos serão avaliados mediante a prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 17 de abril de 2022, além de avaliação de títulos. O conteúdo programático será composto por questões de conhecimentos básicos, complementares e específicos.

O prazo de validade do presente Concurso público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.