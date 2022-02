CREME-SP publica edital de concurso público com salários de até R$10 mil

(foto: Cremesp/Divulgação) Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) publicou o edital de um novo concurso público para preenchimento de cadastro reserva de diversos níveis de escolaridade. O edital foi publicado nesta quarta-feira (09/02), no Diário Oficial do estado e pode ser conferido também no site da banca organizadora, o Instituto de Educação e Desenvolvimento Nosso Rumo.

De acordo com o documento, serão ofertadas vagas para motorista, oficial de manutenção, oficial administrativo, operador de call center, advogado, analista de gestão de pessoas, analista de gestão financeira e contábil, analista de tecnologia, analista de tecnologia da informação, assistente social, bibliotecário, jornalista e médico fiscal.

As remunerações serão de até R $3.108,38 para os cargos de nível fundamental, até R $3.344,43 para os cargos de nível médio e até R $10.377,29 para os cargos de nível superior. Além disso, todos os servidores contam com vale transporte, auxílio alimentação, auxílio refeição e plano de saúde.



Inscrições Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site do Instituto Nosso Rumo, entre os dias 9 de fevereiro e 21 de março de 2022, e preencher o cadastro com as informações pessoais e referentes à inscrição. Em seguida, será emitido o boleto bancário, que precisa ser pago para garantir a participação. Os valores das taxas são de R$53,00, R$69,00 e R $93,00, para os cargos de nível fundamental, médio e superior, respectivamente. A contratação, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do certame.

Provas Para todos os cargos serão aplicadas provas objetivas. Para o cargo de motorista, será aplicada ainda uma prova prática. E para jornalistas e médicos haverá a avaliação discursiva. As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas cidades de Campinas, Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São Paulo e estão marcadas para o dia 15 de maio de 2022.

