GOINFRA publica edital de concurso público com salários de mais de R$ 11 mil

(foto: Foto: Divulgação) Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes publicou o edital do concurso GOINFRA. A oferta é de 09 vagas para o cargo de Gestor de Engenharia. Os aprovados vão receber remuneração inicial de R $11.800,00 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Segundo o edital, o cargo exige curso superior completo em engenharia civil, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Conselho competente da categoria. O servidor vai exercer atividades de nível superior de complexidade e responsabilidades elevadas, compreendendo supervisão, coordenação, direção e execução de trabalhos especializados que envolvam a regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de competência do Estado de Goiás.

O período de inscrição no concurso GOINFRA ocorrerá a partir das 10 horas do dia 23 de fevereiro e irá até às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de março de 2022. As inscrições devem ser feitas através do site do IDIB. O valor da taxa de inscrição é de R $140,00. A data limite para efetuar o pagamento da taxa de inscrição no concurso GOINFRA é 25 de março de 2022.

Poderá solicitar isenção de taxa no concurso GOINFRA o candidato que possuírem renda da entidade familiar inferior a 2 (dois) salários mínimos, doadores de sangue, doador de medula óssea e doadora regular de leite materno, que tenha realizado pelo menos 3 (três) doações nos 12 (doze) meses antecedentes à publicação do edital do certame. Prova Objetiva do concurso GOINFRA As provas objetiva e dissertativa serão aplicadas na cidade de Goiânia/GO e estão previstas para o dia 10 de abril de 2022, com a duração de 5 horas e 30 minutos. As disciplinas exigidas na prova objetiva serão as seguintes: Gestor de Engenharia Português – 11 questões com peso 01

Realidade Étnica, social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de Goiás – 03 questões com peso 01

Raciocínio Lógico – 10 questões com peso 01

Direito Constitucional, Direito Administrativo, Administração Financeira e Orçamentária, Gestão Pública – 08 questões com peso 02

Licitações, contratos e convênios. Lei Estadual 17.728/2012, Lei 8.666/93, Lei 14.133/21 – 08 questões com peso 02

Engenharia Civil – 40 questões com peso 03 A prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório e será composta de 80 questões, do tipo múltipla escolha, com 5 alternativas para escolha de 1 única resposta correta.

Prova Discursiva A prova dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em uma peça de natureza técnica, com, no máximo, 40 linhas, cujo tema se restringirá à área de conhecimentos específicos. A prova dissertativa será realizada no mesmo dia e dentro do prazo de duração previsto para a realização da prova objetiva e terá um total de 60 pontos. Prova de Títulos Serão convocados para entrega de documentos para a avaliação de títulos todos os candidatos que não forem eliminados na Prova Dissertativa. A avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório, valerá no máximo 24 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos e comprovantes seja superior a este valor.