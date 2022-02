Último dia! Secretaria de Saúde do DF encerra inscrições para médico temporário

(foto: Foto: Divulgação)

O Governo do Distrito Federal (GDF) tem a expectativa de que os médicos comecem a trabalhar no fim de fevereiro. Eles devem atuar no combate à covid-19 nas regiões de saúde, de acordo com a necessidade de cada região.

Os selecionados vão cumprir carga horária de 20 horas semanais e serão contemplados com remuneração de R $6.327,00. Os profissionais serão contratados por um ano, com possibilidade de renovação para mais um.

Para se inscrever, é necessário entrar no site do CEPERJ e realizar o cadastro. Não há taxa de inscrição.

A contratação está amparada pela Lei nº 4266, de 2008, alterada pela Lei nº 5240, de 2013.

Concurso para efetivos A Secretaria de Saúde também recebeu autorização para realizar um novo concurso público para o provimento de cargos efetivos. Ao todo serão ofertadas 381 vagas, sendo 50 vagas para cirurgiões dentistas, 101 para enfermeiros e 230 para médicos, todos de carreira. A espera é pelo lançamento do edital em dois meses.