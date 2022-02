Marinha abre novo concurso para aprendizes com 686 vagas

(foto: Marinha/Divulgação) A Marinha do Brasil anunciou um novo concurso público com 686 vagas destinadas ao Curso de Formação para Ingresso nas Escolas de Aprendizes Marinheiros em 2022 (CPAEAM/2022).





A novidade deste edital é a oferta de vagas para ambos os sexos, sendo 638 para homens e 48 para mulheres. Para concorrer, é necessário possuir idade entre 18 a 22 anos, bem como não ser casado ou não ter constituído união estável. É preciso também ter concluído com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do terceiro ano do ensino médio.





Os candidatos selecionados terão, durante o curso, alimentação, uniforme, assistência médica e odontológica, psicológica, social e religiosa, além da bolsa-auxílio atinente à sua graduação, no valor total de R$ 1.303,90.





Inscrições e etapas

As inscrições do concurso serão iniciadas às 8h de 28 de março e vão até o dia 10 de abril, por meio do site do Ingresso da Marinha . A taxa de inscrição é de R$ 40.





Os candidatos serão avaliados por: prova escrita objetiva; verificação de dados biográficos (VDB); inspeção de saúde; teste de aptidão física de ingresso (TAF-i); avaliação psicológica (AP); verificação de documentos (VD); e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração (PH).





A prova objetiva tem data prevista para 15 de junho, local e horário a serem divulgados posteriormente e consistirá em 50 questões que envolvem as matérias de matemática, língua portuguesa, ciências e inglês.





Após classificados, os candidatos serão convocados para o curso, sob regime de internato, que terá duração total de 48 semanas.





Os exames ocorrerão nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (RJ); São Pedro da Aldeia (RJ); Angra dos Reis (RJ); Nova Friburgo (RJ); Vila Velha (ES); Salvador (BA); Natal (RN); Olinda (PR); Paranaguá (PR); Fortaleza (CE), Belém (PA); Santana (AP); Parnaíba (PI); Santarém (PA); São Luís (MA); Rio Grande (RS); Porto Alegre (RS); Florianópolis (SC); Ladário (SC); Brasília (DF); São Paulo (SP); Manaus (AM) e Santos. (SP).