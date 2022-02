TJDFT abre inscrições de concurso com 112 vagas para técnicos e analistas

(foto: TJDT/Divulgação) Abriu! O concurso com 112 vagas para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) já está aceitando inscrições, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV). Os interessados terão até 14 de março para se inscrever e até dia 15 para pagar a taxa de participação, que é de R$ 80 para nível médio ou médio/técnico e R$1 20 para o nível superior.





O período de solicitação de isenção também abre nesta segunda-feira (7/2), no site da banca. Podem pedir a gratuidade pessoas inscritas no CadÚnico e de baixa renda. O período fica aberto até às 16h de 9 de fevereiro.





Das 112 oportunidades, 24 são destinadas aos cargos de nível médio e médio/técnico, com remuneração inicial de R$ 7.591,36. Já as outras 88 são para candidatos com nível superior, com salários de R$ 12.455,30. As vagas são para os cargos de técnico e analista.





Provas

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas e discursivas, tanto para os cargos de técnico quanto de analista. As avaliações estão agendadas para serem aplicadas no dia 29 de maio de 2022. Ambas terão caráter classificatório e/ou eliminatório.





Os exames serão realizados no Distrito Federal, nos períodos matutino e vespertino.A prova objetiva vai contemplar 60 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerai e específicos da função. Saiba tudo aqui!





Leia mais: