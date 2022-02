Defensoria Pública do DF convoca candidatos a concurso para provas no próximo domingo

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) divulgou a convocação para as provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas em 13 de fevereiro de 2022. Os locais de realização dos exames estão disponíveis, por meio de consulta individual, no site do Cebraspe.





São 60 vagas imediatas para o cargo de analista de apoio à assistência judiciária da carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal. A seleção está sob organização do Cebraspe. As inscrições ficaram abertas até outubro de 2020, sob taxa de R$ 101,87.





O concurso oferece a remuneração inicial é de R$ 5.241,22 e a carga horária segue sendo 35 horas semanais. Os participantes devem ter ensino superior em alguma das seguintes áreas:





Direito

Administração

Arquivologia

Arquitetura

Jornalismo

Contabilidade

Economia

Engenharia Civil

Informática - Banco de Dados

Informática - Desenvolvimento de Sistemas

Informática - Redes

Psicologia

Serviço Social





O gabarito oficial preliminar dos exames está previsto para ser liberado em 15 de fevereiro, a partir das 19h. Os candidatos poderão interpor recurso de 16 de fevereiro a 4 de março. O resultado final do concurso, segundo o cronograma, está previsto para 5 de setembro de 2022.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes