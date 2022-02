BRB convoca 75 aprovados em concurso de escriturário

(foto: BRB/Divulgação) Banco de Brasília (BRB), convocou mais 75 candidatos aprovados no concurso BRB 2019, para o cargo de escriturário. A informação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (7/2), conforme adiantado pelo Correio Web na semana passada.

Todos os 75 novos convocados são para o cargo de escriturário, de nível médio, e porta de entrada para o mercado bancário. A remuneração inicial dos servidores é de R $3.764,66, e a carga horária é de 30 horas semanais. Eles somam-se aos 504 empregados contratados desde 2019. “O BRB cresceu em tamanho e importância. Hoje, somos um banco completo e estamos presentes, seja de forma presencial ou digital, em mais de 5 mil municípios do País. Reforçar o time é parte fundamental para seguirmos avançando e oferecendo atendimento e experiências exclusivas aos nossos clientes”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

A lista com o nome de todos os convocados pode ser vista na página 57 do DODF (Confira aqui) Os novos colaboradores serão submetidos aos exames previstos em edital, sob responsabilidade do BRB. Eles deverão apresentar a documentação solicitada dentro dos prazos estipulados. Cumpridas as etapas de avaliação médica e de entrega de documentos, os aprovados passarão por processo de integração em formato digital, por conta da covid-19, sendo respeitados os protocolos de saúde em função da pandemia. O não atendimento à convocação para contratação no cargo objeto do concurso público, no prazo estabelecido pelo BRB, caracterizará desistência. A contratação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público, à aprovação em exames físico e mental (incluindo exames laboratoriais, avaliação e exame clínico), sob responsabilidade do BRB, bem como à apresentação dos documentos solicitados







