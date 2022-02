Exército publica edital com 440 vagas para cadetes

O Exército Brasileiro divulgou, no Diário Oficial da União desta sexta-feira (4/2), o edital do concurso da Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx). São oferecidas 440 vagas imediatas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres. A remuneração pode chegar a R$ 7.315 mensais.

Para concorrer é necessário ter o nível médio completo ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. Poderão participar do concurso brasileiros natos com idade entre 17 e 22 anos completos até 31 de dezembro do ano da matrícula, que tenham altura de 1,60m (homens) e 1,55m (mulheres). Além disso, o candidato não pode ter filho ou dependente e não ser casado ou ter constituído união estável.

Inscrições e etapas

O pedido de inscrição deve ser feito, de 7 de fevereiro a 23 de maio, por Ficha de Inscrição disponibilizada na página da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx ). O valor da taxa de inscrição está fixado em R$ 100.

O curso de admissão será composto pelas seguintes etapas e fases:

I - primeira etapa: Exame Intelectual (EI), de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada por todos os candidatos; e

II - segunda etapa: composta das seguintes fases, todas de caráter eliminatório:

a) Inspeção de Saúde (IS): a ser realizada, apenas, pelos candidatos convocados, desde que aprovados no EI, respeitada a classificação obtida;

b) Exame de Aptidão Física (EAF): a ser realizado, apenas, pelos candidatos aptos na IS;

c) Avaliação Psicológica (Avl Psc), a ser realizada apenas pelos candidatos aptos no EAF; e

d) comprovação dos requisitos para a matrícula: a ser realizada, apenas, pelos candidatos aptos na Avl Psc, confirmados no procedimento de heteroidentificação (para os autodeclarados negros) e classificados dentro do número de vagas previstas pelo Estado-Maior do Exército (EME).

O curso

O Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico é de nível superior, sendo realizado em cinco anos, em regime de internato, nos seguintes locais: na EsPCEx, em Campinas-SP (primeiro ano do Curso, em que o militar em formação é matriculado como Aluno); e na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende-RJ (do segundo ao quinto ano do Curso, em que o militar em formação recebe o título de Cadete).

Durante a realização do Curso, o Aluno/Cadete é considerado militar da ativa.

No Curso na AMAN, o cadete do sexo masculino poderá optar por um dos seguintes cursos: Infantaria; Cavalaria; Artilharia; Engenharia; Comunicações; Intendência; ou Material Bélico. Essa escolha será subordinada ao rendimento escolar, conforme o preconizado pelo Regimento Interno da AMAN e respeitados os percentuais estabelecidos pelo EME.

Já a cadete do sexo feminino poderá optar apenas por um dos seguintes cursos: Intendência ou Material Bélico. Essa escolha será subordinada ao rendimento escolar, conforme o preconizado pelo Regimento Interno da AMAN e respeitados os percentuais estabelecidos pelo EME.

Após concluir o Curso com aproveitamento, o cadete será declarado aspirante-a-oficial (Asp) do Exército Brasileiro, sendo-lhe conferida a graduação de bacharel em ciências militares.

Imediatamente após concluir o Curso, o aspirante será matriculado em um estágio probatório, cuja conclusão com aproveitamento possibilitará sua nomeação como Oficial do Exército Brasileiro, no posto de 2º Tenente, ficando, a partir de então, sujeito às prescrições do Estatuto dos Militares.