Concurso PCRJ: projeto de lei propõe dobrar número de vagas

(foto: PC RJ/Divulgação) Um Projeto de Lei (PL), de autoria do deputado Carlos Augusto (PSD/RJ), pretende alterar o número de vagas do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro . O PL nº 5.336/2022 tramita na Assembleia Legislativa do estado (Alerj). O texto propõe o dobro do número de vagas previsto no edital, publicado em 2021.





Inicialmente, os editais trouxeram a oferta de 400 oportunidades. Caso o projeto seja sancionado, o quantitativo irá subir para 800 vagas. De acordo com o autor do PL, a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontra-se com seu efetivo muito defasado. O que justifica o aumento no número de vagas no certame.





“Diante da extrema necessidade de recompor os cargos vagos na Polícia Civil que a presente proposição pretende aumentar o número de vagas nos concursos para a PCERJ, que estão em andamento”, diz o parlamentar.





Agora, o texto será encaminhado para as comissões de Constituição e Justiça; de Servidores Públicos; de Segurança Pública e Assuntos de Polícia; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle.

Caso as comissões emitam parecer positivo, o projeto será votado no Plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.





Concurso PCRJ

Os editais dos concursos da Polícia Civil RJ trazem a oferta de 400 vagas imediatas para sete carreiras: técnico de necropsia, auxiliar de necropsia, investigador, inspetor, perito legista, perito criminal e delegado.

Os salários iniciais podem chegar a R$18 mil. A seleção atraiu o total de 271.026 inscritos.

Mais de 120 mil inscrições foram apenas para o cargo de investigador, que exige o ensino médio completo.

Outros destaques são auxiliar e técnico de necropsia, carreiras com mais de 30 mil candidatos cada. A relação de inscritos no concurso PC RJ 2021 ficou da seguinte forma:

Auxiliar de necropsia - 41.037 inscritos para 10 vagas (nível fundamental; R$4.606,29);

Técnico de necropsia - 31.010 inscritos para 10 vagas (nível médio; R$5.165,75);

Investigador - 127.952 inscritos para 200 vagas (nível médio; R$5.840,37);

Inspetor - 55.656 inscritos para 100 vagas (nível superior em qualquer área; R$6.380,29);

Perito legista - 1.595 inscritos para 25 vagas (nível superior em Medicina; R$9.924,06).

Perito Criminal - Engenharia Civil - 640 inscritos para 2 vagas (nível superior na área; R$9.924,06);

Perito Criminal - Engenharia Mecânica - 337 inscritos para 2 vagas (nível superior na área; R$9.924,06);

Perito Criminal - Química - 439 inscritos para 1 vaga (nível superior na área; R$9.924,06);

Delegado - 12.360 inscritos para 50 vagas (nível superior em Medicina; R$18.747,95).





O concurso é composto pelas etapas de: prova objetiva, teste de capacidade física, exame psicotécnico, exame médico, curso de formação e investigação social.

As avaliações objetivas estão marcadas para as seguintes datas:

Técnico de necropsia: 6 de fevereiro de 2022;

Investigador: 13 de fevereiro de 2022;

Delegado: 13 de março de 2022.

Os exames para perito legista e perito criminal já foram aplicados em dezembro de 2021. Já para auxiliar de necropsia e inspetor foram realizados nos dias 23 e 30 de janeiro, respectivamente.