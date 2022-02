Ministério da Justiça publica resultado final de provas para temporários

(foto: Agência Brasília/Divulgação) O Ministério da Justiça e da Segurança Pública e o Cebraspe publicaram, nesta quinta-feira (3/2), o resultado final das provas objetivas do processo seletivo para profissionais de nível superior temporários.





A lista foi publicada no site da banca organizadora e os candidatos não podem mais entrar com recurso. No documento, o Cebraspe convoca os aprovados para a realização da avaliação de títulos, de caráter classificatório. O candidato convocado deve observar demais orientações no edital de abertura.





Das vagas, 57 são para técnicos especializados em gestão de ativos e parcerias, seis para técnicos especializados em pesquisa e análise de dados e três em formação e capacitação. O edital oferece ganho de R$ 6.130, para jornada de 40 horas semanais.









*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco