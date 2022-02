Presidente do BRB vai zerar cadastro reserva e abrir nova seleção

Em entrevista à BandNews na manhã desta sexta-feira (04/02), o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, afirmou que vai convocar todos os aprovados no último concurso da instituição, realizado em 2019. Ele informou ainda que o BRB pretende publicar um novo edital em junho de 2022.





“O nosso objetivo é zerar esse cadastro de reserva do nosso (último) concurso ainda esse ano e até junho anunciar um novo concurso para várias áreas do banco”, anunciou Costa.





O presidente antecipou ainda alguns cargos que serão contemplados na nova seleção: “advogados, escriturários e nossos profissionais de tecnologia, que também têm sido muito importantes para essa transformação que o banco tem passado”, revelou.





Ainda na manhã de hoje, o BRB anunciou que recrutou mais 75 aprovados no concurso público de 2019 para serem nomeados. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a publicação sairá no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da próxima segunda-feira (7/2). A informação foi passada com exclusividade ao Papo de Concurseiro, apenas uma semana após a convocação de outros 65 aprovados.





“Nós chamamos até agora 579 pessoas do concurso que realizamos em 2019”, comunicou Paulo Henrique Costa.