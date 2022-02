Grupo Sabin tem mais de 300 vagas para profissionais de diferentes áreas

Em 2021, o Grupo Sabin fez mais de 1.600 contratações para atender às demandas da expansão de sua atuação e continua contratando em 2022 (foto: Grupo Sabin/Divulgação) Grupo Sabin , referência em medicina diagnóstica e gestão de pessoas, anunciou esta semana 359 oportunidades em todas as regiões do Brasil.



São vagas que vão desde agente de recepção e colhedor até técnico de laboratório e bioquímico/ biomédico, além de posições na área administrativa. A empresa, que em 2021 fez mais de 1.600 contratações para atender às demandas da expansão de sua atuação e também da pandemia, hoje soma 6.300 colaboradores atuando nas 318 unidades do Grupo, presente em 12 estados e no Distrito Federal.





Para conferir as vagas e se candidatar, acesse o site da empresa

Um dos maiores players do Brasil, o grupo investe continuamente nas melhores práticas de gestão em saúde e pessoas, para fortalecer o time de profissionais e mantê-los inspirados para oferecer serviços de saúde e atendimento individualizado aos seus mais de seis milhões de clientes.

COMPROMISSO COM A DIVERSIDADE

O compromisso do Sabin de investir em seus talentos e fomentar um ambiente cada vez mais inclusivo e diverso se refletem nos indicadores e métricas do mais recente levantamento da empresa. O quadro de colaboradores é mais de 77% ocupado pela força feminina, e 74% dos cargos de liderança da empresa são ocupados por mulheres.



Os índices fora da curva também estão no percentual de lideranças negras, que chega a 48,48% com expectativa de superar 10% dos próximos anos.





O Grupo Sabin também conta com um processo de qualificação de fornecedores, que aborda o compromisso com a não discriminação de qualquer natureza, seja por gênero, raça, deficiência física ou mental e orientação sexual, entre outras, além da licença maternidade de 6 meses e licença parental de 20 dias.





Com 37 anos de história, o grupo Sabin tem uma trajetória de crescimento sustentável, que, além da expansão orgânica, contou com 27 aquisições nos últimos nove anos, e investimentos contínuos na diversificação de seu portfólio de negócios além de análises clínicas, passando a atuar nas áreas de imunização, diagnóstico por imagem, check-up executivo. O Sabin também investiu na participação de empresas na área de atenção primária à saúde, gestão de saúde e saúde digital.