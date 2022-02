Concurso PMAM: provas estão mantidas para o domingo (6/2)

(foto: PM AM/Divulgação) “Tira casaco, coloca casaco”. Se o concurso da Polícia Militar do Amazonas fosse um filme, certamente seria o Karate Kid, de 2010. Após o certame ser suspenso às vésperas da aplicação das provas , a decisão foi revogada e as avaliações novamente estão confirmadas para a data prevista: próximo domingo, dia 6 de fevereiro.





A medida cautelar que suspendia o concurso foi revogada na tarde desta quinta-feira (3/2), pelo próprio conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Ari Moutinho Júnior, que havia decidido pela suspensão.





Em nota , o TCE-AM afirmou que o “governo, por meio da PGE, trouxe justificativas plausíveis a respeito do número de vagas disponibilizadas, divergência na remuneração prevista no edital, e ausência de vagas para pessoas com deficiência”.





A decisão de manter o cronograma e revogar a suspensão foi comunicada, também, pelo comandante da PMAM, coronel Vinicius Almeida, pelas suas redes sociais.

"Quero agradecer a sensibilidade do conselheiro, mas ele também fez duas orientações as quais iremos cumprir ainda no dia de hoje."





As orientações dadas pelo conselheiro do TCE ao comandante da corporação são:

a criação do critério de desempate; a inclusão da prova discursiva e de redação.





A errata com a inclusão desses itens no edital e um comunicado oficial aos candidatos devem ser divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso público.





Ao todo, a Polícia Militar do Amazonas oferece 1.350 vagas, sendo mil para o cargo de aluno soldado, de nível médio, e 350 para o posto de aluno oficial, de nível superior. Neste último caso, 320 serão para oficiais e 30 para o oficial de saúde.





Provas do concurso PMAM ocorrerão em dois turnos

Marcadas para o próximo domingo (06/02), as provas do concurso PM AM serão realizadas em dois turnos, sendo:

manhã: das 8h às 11h30, para o cargo de nível médio (soldados), segundo o horário oficial da cidade de Manaus-AM; e

tarde: das 15h às 19h30, para os cargos de nível superior (oficial), segundo o horário oficial da cidade de Manaus.

As avaliações ocorrerão nas cidades de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Parintins, Tabatinga e Tefé, no Amazonas.

Os candidatos a uma vaga na Polícia Militar do Amazonas serão avaliados mediante prova objetiva, com 60 questões, sendo dez para cada uma das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Geografia do Amazonas; História do Amazonas; Raciocínio Lógico Matemático; Noções de Informática; e Legislação Institucional.

Já a objetiva dos oficiais constará de 80 questões, de acordo com a área escolhida (Saúde ou Geral).

Será aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento no exame.