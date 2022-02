PCPB divulga locais de prova para delegado e perito

Os inscritos nos cargos de delegado e perito no concurso público da Polícia Civil da Paraíba (PCPB) já podem conferir, a partir desta quinta-feira (3/2), o local de realização das provas. A consulta deve ser feita pelo site da banca, Cebraspe. Candidatos dos demais cargos poderão ter acesso ao local a partir do dia 15 deste mês.

Os exames serão realizados no dia 13, em João Pessoa e Campina Grande. A prova terá 80 questões de múltipla escolha.

Conforme divulgado pelo Governo do Estado, o certame recebeu quase 100 mil inscrições no concurso público com 1.400 vagas de nível superior . Ao todo, foram registrados 95.442 inscritos.