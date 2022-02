Concurso ICMBio tem 33 mil inscritos para as 171 vagas

(foto: ICMBio/Divulgação) Cebraspe, banca organizadora do concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) divulgou, nesta quinta-feira (3/2), o quantitativo de pessoas que se inscreveram para o certame. Ao todo, 33.217 pessoas vão disputar as 171 vagas imediatas.

O cargo com o maior número de inscritos é o técnico ambiental, com requisito de nível médio e remuneração inicial de R$4.063,34. São 18.089 concorrentes para as 110 oportunidades.

Os demais 15.128 candidatos são para as 61 vagas de analista ambiental, carreira de nível superior e remuneração inicial de R$8.547,64. Confira o número de inscritos por cargo e localidade:

Cargo Localidade das vagas Total de vagas Nº de inscritos Técnico ambiental Acre 9 1.784 Amapá 8 2.083 Amazonas 22 2.863 Maranhão 5 1.871 Pará 44 6.460 Rondônia 22 3.028 Analista ambiental Acre 5 981 Amapá 4 1.000 Amazonas 12 2.416 Maranhão 3 1.578 Pará 25 6.868 Rondônia 12 2.285



A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e as contratações serão feitas sob o regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia.

Provas no domingo (06/02) Os concurseiros que vão fazer a prova do concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) devem ficar atentos aos locais de prova. Os exames serão aplicados neste domingo (06/02). Ao todo, o edital oferece 171 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os exames devem ocorrer nas cidades de Belém/PA, Macapá/AP, Manaus/AM, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC e São Luís/MA.

A prova para o cargo de analista terá a duração de 4 horas e 30 minutos e será aplicada às 8 horas. Já para o cargo de analista, a prova terá o mesmo tempo de duração e será aplicada às 15h. Em ambas as ocasiões vale o horário de Brasília.

Para saber o local da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar a página eletrônica do concurso no site da banca organizadora, o Cebraspe, a partir de 1º de fevereiro de 2022. A consulta é feita de forma individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.

O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva de conhecimentos básicos e prova discursiva.