Empresa de tecnologia abre mais de 60 vagas com salários de até R$15 mil

O recrutamento contemplará entrevistas presenciais ou a distância com o intuito de avaliar a fundo as habilidades de cada participante



As oportunidades são destinadas às áreas de desenvolvimento de software e mobile, implantação e sustentação de ERP, infraestrutura, RPA e suporte, com salários que variam de R$ 2mil até R$ 15 mil, dependendo de qual for a função.



Além disso, os cargos são para atuar nos estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal e em São Paulo na capital e no interior, nos modelos a distância, híbrido e presencial.



Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as oportunidades, basta acessar a página de carreiras da empresa

De acordo com a diretora de RH da Digisystem, Mirian Amaral, o recrutamento contemplará entrevistas presenciais ou a distância com o intuito de avaliar a fundo as habilidades de cada participante.



“O processo seletivo é realizado de maneira híbrida, podendo ser totalmente remoto ou com alguns encontros presenciais, dependendo da vaga. O candidato é entrevistado pelo departamento de Recrutamento e Seleção e pela equipe técnica. Em casos específicos, será necessário mais de uma entrevista técnica para validar o conhecimento do candidato ou para a realização de testes técnicos".





Após a seleção, os novos colaboradores receberão o treinamento “on the job”, no qual o contratado poderá aprender as competências da função dentro do ambiente de trabalho com o apoio dos colegas que já estão na empresa há mais tempo. Alguns treinamentos são feitos de forma on line na plataforma disponibilizada pela empresa.

HOME OFFICE PARA 70% DOS FUNCIONÁRIOS

Atualmente, a Digisystem conta com mais de 1.200 funcionários, sendo que 70% deles atuam no regime home office que deve se prolongar por tempo indeterminado na empresa. “Temos monitorado o mercado e acompanhado as necessidades de nossos clientes”, comenta Mirian.





Apesar dos desafios impostos pela pandemia nos últimos dois anos, a Digisystem não interrompeu os investimentos em tecnologias modernas e em novos profissionais qualificados. Em 2021, a empresa contratou mais de 400 colaboradores para diversas áreas de atuação.



Com o novo processo seletivo, a expectativa é que a companhia preencha as 60 vagas ainda no mês de fevereiro. "Acreditamos que este volume tende só a aumentar nos próximos meses."





Com o objetivo de ampliar seu time de colaboradores e reter novos talentos para o mercado de tecnologia, a Digisystem , companhia brasileira fornecedora de soluções de negócios de tecnologias avançadas que ajudam as empresas a passarem pela jornada da transformação digital, acaba de anunciar a abertura de mais de 60 vagas de emprego.