PMDF inicia formação de novos 51 policiais concursados

(foto: Agência Brasília) A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou, nesta terça-feira (1°/2), a 25ª turma do Curso de Formação de Oficiais. Ao todo, 51 aprovados no concurso – sendo 42 homens e nove mulheres –, compareceram para entrega de documentação, realização de matrícula e orientações.





Os alunos começarão as atividades práticas já nesta quinta (3/2). A duração prevista do curso é de três anos e as disciplinas da formação abrangem várias áreas, como direito, administração pública, pessoal, financeira e orçamentária, policiamento ostensivo, tiro, defesa pessoal e outras.





Parte dos convocados já trabalha na corporação, como explica o comandante-geral da corporação, coronel Márcio Vasconcelos. “Pouco mais de dois terços já são militares pertencentes ou à PMDF ou ao Corpo de Bombeiros do DF, que migram de carreira de praça para oficial com o curso de formação, o que é uma oportunidade de já contarmos com policiais qualificados e que só vão agora passar por uma nova formação para mudança de carreira.”





Concurso aberto em 2018

Ao todo, o concurso contou com 50.448 candidatos inscritos. A oferta é de 2.000 vagas, sendo 500 imediatas e 1.500 de cadastro reserva para o cargo de soldado combatente. O salário para soldado de segunda classe é R$ 4.119,22, mais R$ 850 de alimentação, após o curso de formação, o salário passa para R$ 5.245,41, mais R$ R$ 850 de auxílio-alimentação (soldado de primeira classe).