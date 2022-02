Mais de 95 mil pessoas se inscrevem para concurso da PCPB

A Polícia Civil da Paraíba (PCPB) recebeu quase 100 mil inscrições no concurso público com 1.400 vagas de nível superior. Ao todo, segundo o Governo do Estado, foram computados 95.442 inscritos. "Temos um número bem expressivo de inscritos no concurso, superando as nossas expectativas", observou o delegado Hugo Lucena.