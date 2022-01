Vagas da semana! Concursos oferecem mais de 5.000 vagas em todo o país

(foto: Divulgação)

CGU

IBGE (agente e supervisor)

EPE

Escola Naval

Aeronáutica (EAGS)

Aeronáutica - Temporários

MPRJ

A Controladoria-Geral da União (CGU) lançou o esperado concurso público com 375 vagas para técnicos e auditores. São 300 vagas de nível superior e 75 de nível médio. Os ganhos mensais começam em R $7.283,31 para técnicos. Para auditores, o vencimento inicial é de R $19.197,06. As inscrições devem ser feitas pelo site da FGV de 3 de janeiro a 1° de fevereiro de 2022. Confira O IBGE abriu 192 vagas para os cargos de agente e supervisor, que exigem, respectivamente, nível médio e nível superior. Os ganhos são de até R $4,2 mil. O período de inscrições será encerrado ao final de 2 de fevereiro no Idecan. Saiba mais. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) lançou o edital de abertura de um novo concurso para analistas, de nível superior. São 119 vagas com ganhos de R $11.505,45. As inscrições serão aceitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até 10 de fevereiro.A Marinha lançou concurso com 20 vagas para a Escola Naval de 2022. Para concorrer, é necessário nível médio. As inscrições podem ser feitas de 17 de janeiro a 13 de fevereiro, pelo site da Marinha novo concurso da Aeronáutica abre 237 vagas para a carreira de sargento. Como pré-requisito, é necessário ter ensino técnico completo na área designada. As inscrições serão aceitas até 3 de fevereiro.O Comando da Aeronáutica está com inscrições abertas para 834 profissionais de nível médio temporários para atuação em 2022. Os convocados atuarão no cargo de Terceiro-Sargento, com salário inicial de R $3.825. Inscrições até 4 de fevereiro

O edital de abertura do concurso, com 51 vagas para promotores de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), foi publicado. Os aprovados terão salário inicial de R$ 32.004,64. As inscrições ficam abertas no site da banca organizadora de 10 de janeiro a 10 de fevereiro.

Sefaz-PA

A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefaz/PA) publicou o edital do novo concurso para auditores e fiscais. São 48 vagas para início imediato e 152 vagas de cadastro reserva. O período das inscrições será de 19 de janeiro a 10 de fevereiro, no site da Fadesp.

CBM-AC

O novo concurso dos Bombeiros Militares do Acre oferta 153 vagas para soldados, de nível superior, com remuneração de R$ 4.344,22. As inscrições estão abertas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) até as 21h do dia 7 de fevereiro.

MP PE

Novas 15 vagas imediatas para promotores de justiça foram abertas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE). O concurso visa contratar profissionais substitutos, com iniciais de R$ 30.404.42. As inscrições serão abertas no site da FCC em 28 de janeiro. Os profissionais poderão se inscrever até 21 de fevereiro.

Osasco

A Prefeitura de Osasco, em São Paulo, realiza um novo concurso público com 160 oportunidades para a Guarda Municipal. As inscrições ficarão abertas no site da Fundação Vunesp de 1º de fevereiro a 10 de março. A taxa de participação custa R$ 68,50.

Jabotão dos Guararapes

Em Pernambuco, a Câmara de Jaboatão dos Guararapes, a 18 km de Recife, abre um novo concurso público com 157 vagas efetivas. Do total, 33 são imediatas e 124 para cadastro reserva nos níveis médio, técnico e superior. Inscrições pelo site da banca organizadora até 25 de fevereiro.

GCM

A Prefeitura de Praia Grande (SP) abriu concurso com 170 vagas para a Guarda Civil Municipal (GCM). Chances de nível médio com ganhos de R$ 1.960,65, além de benefícios. As inscrições poderão ser feitas pela Ibamsp Concursos de 6 de janeiro a 3 de fevereiro.

UFMA

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) lançou um novo concurso para servidores de níveis médio e superior. São 17 vagas imediatas e as inscrições podem ser feitas pelo site da universidade, de 12 de janeiro a 10 de fevereiro. A taxa é de R$ 70 a R$ 130.

DPE-PR

A Defensoria Pública do Paraná abriu um novo concurso para defensor substituto. O certame oferece quatro vagas imediatas, com formação de cadastro reserva e remuneração inicial de R$16 mil. As inscrições ficam abertas até às 12h do dia 18 de fevereiro, pelo site do Instituto AOCP

PMRN

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) publicou novo concurso público para os cargos de oficial de saúde e oficia de apoio à saúde, ambos de nível superior. Ao todo são oferecidas 78 vagas. Inscrições até 17 de fevereiro, no site do Instituto Consulplan.

Sefaz-SE

A Secretaria de Fazenda do Estado de Sergipe (Sefaz SE) oferta 50 vagas para a carreira de auditor. A carreira oferece ganhos de R$ 9.400 para jornada de 40 horas semanais. Inscrições até 6 de fevereiro, no site do Cebraspe. Confira aqui.

CRMV-SP

Inscrições abertas para o concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo (CRMV-SP)! São 15 vagas imediatas e 820 para formação de cadastro reserva em funções de níveis médio, técnico e superior. A remuneração chega a R$ 9.341,97. Inscrições pelo site do Instituto Quadrix até o final de 14 de fevereiro.

Santos

A Prefeitura de Santos, em São Paulo, lançou um novo concurso público para profissionais da educação. Serão preenchidas 115 vagas efetivas no cargo de profesor. As inscrições ficarão abertas no site da banca Ibamsp até 10 de fevereiro. Saiba!

Ebserh

A Ebserh abriu concurso para profissionais de nível médio e nível superior. São 701 vagas para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU/Unifap). O IBFC é o organizador da seleção e as inscrições serão aceitas até 21 de fevereiro no site da empresa.

Susep-RS

A Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul oferece 80 vagas, em cargos de níveis médio e superior, com ganhos de até R$8.500. Inscrições por meio do site da Fundatec, até 14 de fevereiro. Saiba mais.

UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) lançou seleção para técnico administrativo em educação. São 62 vagas para os níveis médio e superior, com ganhos entre R $2.446,96 a R $4.180,66. Inscrições até 15 de fevereiro.

PCAM

A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) oferece 362 vagas distribuídas entre as carreiras de delegado de polícia, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista e odontolegista. Para participar, será necessário possuir ensino superior completo nas áreas desejadas. Aos profissionais contratados, são oferecidos ganhos de R$ 11.281,26 a R$ 20.449,05. As inscrições ficarão abertas no site da FGV de 3 de janeiro a 1º de fevereiro.

PC CE

Vagas para a saúde no novo concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Estão em jogo 50 vagas no cargo de 2° tenente. As oportunidades são todas de nível superior e os ganhos iniciais dos contratados são de R$ 6.787. Inscrições no portal da Vunesp de 3 de janeiro de 3 de fevereiro.

UNB

A Universidade de Brasília abriu seleção para diversos cargos de nível médio e superior. Ao todo, são 174 vagas, com remuneração inicial de R $4.180,66 para vagas de nível superior e R $2.446,96. As inscrições podem ser feitas até 15 de fevereiro, pelo site do Cebraspe.

A UnB também tem vagas abertas para Professores de Magistério Superior. São quatro vagas para lotação em diferentes campus. Os salários alternam entre R $4.472,64 a R $9.616,18, a depender da formação. Neste caso, as inscrições vão do dia 21 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022, por meio do site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da Unb.

Amazul

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA (Amazul) publicou edital com 140 vagas para início imediato, além de formação de cadastro reserva. Os cargos contemplam os níveis médio, médio/técnico e superior, e os salários chegam a R$ 7.506,47, além de benefícios. O prazo de inscrições vai do dia 29 de janeiro ao 6 de março, pelo site do Instituto Selecon.

MPGO

O Ministério Público de Goiás (MPGO) publicou edital para provimento de cargos do quadro do serviço auxiliar de Goiânia. São 35 vagas, de níveis médio, com remuneração de R$4.437,22 e também para o nível superior, com salários de até R$8.912,97 mensais. As inscrições vão do dia 31 de janeiro a 7 de março e podem ser feitas pelo site da FGV.

DPE/PB

A Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE/PB) publicou o edital de um novo concurso com 20 oportunidades para defensores públicos. As vagas são para salário inicial de R$ 12.213,70 e jornada de trabalho semanal de 40 horas. As inscrições ficarão abertas no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) entre 31 de janeiro e 9 de março. O valor da taxa de participação é de R$ 300.

CRBio-04

O Conselho Regional de Biologia DA 4ª Região vai realizar um novo concurso público para o provimento de 5 vagas de nível médio e superior, com salários de até R$7.360,52. O Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo será o organizador da seleção e vai receber inscrições entre os dias 27 de janeiro a 06 de marçode 2022.

TJRS

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) abriu concurso público com 28 vagas para nível superior. Os ganhos variam de R $6.361,94 a R $7.352,93, além de benefícios. As inscrições podem ser feitas entre 31 de janeiro a 4 de março, pelo site do Ibade, organizador.

Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, oferta 550 vagas temporárias na área da educação. As oportunidades são para cargos de nível fundamental incompleto, com ganhos de R$ 1,9 mil. Os interessados poderão se inscrever de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, no site da própria prefeitura. Não há taxa de participação e a seleção será feita mediante comprovação de tempo de experiência profissional na área escolhida.