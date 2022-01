Concurso Ibama: gabaritos preliminares serão publicados na próxima terça-feira (1/2)

(foto: Ibama/Divulgação)

Atenção, concurseiros. Os gabaritos preliminares das provas do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) serão liberados a partir das 19h da próxima terça-feira (1/2), no site do Cebraspe. Os candidatos poderão consultar as respostas e o padrão preliminar da prova discursiva. As avaliações objetivas e discursivas ocorreram no último domingo (30/1), em todo o Brasil.