TJDFT publica edital de concurso público com 112 vagas de técnico e analista

(foto: Divulgação) Atenção, concurseiros! O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT ) divulgou o edital para o novo concurso público do órgão. Ao todo, a seleção oferece 112 vagas, para os níveis médio e superior em diversas especialidades para os cargos de técnico e analista. O documento foi publicado no Diário Oficial da União , nesta sexta-feira (28/1).





Este é um dos concusos mais esperados do ano. Das 112 oportunidades, 24 são destinadas aos cargos de nível médio e médio/técnico, com remuneração inicial de R$7.591,36 . As outras 88 são para candidatos com nível superior, com salários de R$12.455,30. O certame terá a Fundação Getúlio Vargas como banca organizadora





Confira os cargos contemplados:





Níveis médio e médio/técnico:

Técnico Judiciário | Área Administrativa

Técnico Judiciário | Enfermagem

Nível superior

Analista Judiciário | Administração

Analista Judiciário | Análise de Dados

Analista Judiciário | Análise de Sistemas

Analista Judiciário | Área Judiciária

Analista Judiciário | Arquivologia

Analista Judiciário | Contabilidade

Analista Judiciário | Engenharia Elétrica

Analista Judiciário | Estatística

Analista Judiciário | Medicina do Trabalho

Analista Judiciário | Medicina (Psiquiatria)

Analista Judiciário | Oficial de Justiça Avaliador Federal

Analista Judiciário | Psicologia

Analista Judiciário | Segurança da Informação

Analista Judiciário | Serviço Social

Analista Judiciário | Suporte em Tecnologia da Informação





Os aprovados no concurso do TJDFT 2022 receberão remuneração inicial de R$7.591,36 para os cargos de nível intermediário e R$12.455,30 para carreiras que exigem o nível superior. os servidores cumprirão jornada de trabalho será de 40 horas semanais. As contratações são estatutárias, ou seja, asseguram a estabilidade empregatícia.





Para técnico judiciário da área administrativa é exigido apenas o ensino médio como requisito. A oferta total é de 20 vagas para este cargo, sendo 15 para ampla concorrência, uma para deficientes e quatro para negros.





Inscrições

Os interessados em participar do concurso TJDFT 2022 devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que será do 7 de fevereiro a 14 de março. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, pelo site da Fundação Getulio Varga s (FGV), a banca organizadora

Os valores da taxa de inscrição são de R$80 para nível médio ou médio/técnico e R$120 para o nível superior.

Provas

Os candidatos ao concurso TJDFT 2022 serão avaliados mediante provas objetivas e discursivas, tanto para os cargos de técnico quanto de analista. As avaliações estão agendadas para serem aplicadas no dia 29 de maio de 2022. Ambas terão caráter classificatório e/ou eliminatório.





Os exames serão realizados no Distrito Federal. Os candidatos a analista farão a prova no período matutino, das 8 às 13h. Já os técnicos farão no período vespertino, das 15h às 19h. A prova objetiva vai contemplar 60 questões de múltipla escolha, sobre conteúdos de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.





Confira o conteúdo que será cobrado para o técnico da área administrativa:

10 questões de língua portuguesa;

10 questões sobre ética no serviço público, regimento interno, Lei de Organização Judiciária, provimento geral da Corregedoria e provimento judicial aplicado ao processo judicial eletrônico; e

40 questões de conhecimentos específicos.





Já na prova discursiva, os candidatos aos cargos de técnico realizarão uma redação dissertativa, cujo tema será conhecido somente no dia do exame.

No caso dos analistas, a avaliação escrita contará com duas questões relacionadas aos conhecimentos específicos do respectivo cargo.





O prazo de validade do concurso TJDFT da área de apoio terá prazo de validade igual a dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.