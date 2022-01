Americanas S.A. abre inscrições para estágio de verão de curta duração

Podem se candidatar estudantes de todos os cursos que estejam matriculados em alguma universidade no exterior (foto: Anastasia Gepp /Pixabay) Programa Summer Job Internacional 2022.



Com oportunidades para estudantes universitários brasileiros que cursam graduação no exterior, o programa permite que os selecionados desenvolvam um projeto especial em diferentes áreas do negócio, como inovação e tecnologia, logística, lojas físicas, comercial e marketing, entre diversas outras.



O estágio é realizado em formato 100% remoto e tem duração de seis a nove semanas, dependendo da disponibilidade do universitário. A Americanas S.A., dona de grandes marcas como Americanas, Submarino, Shoptime e Soub! e certificada pela consultoria GPTW (Great Place to Work), está com inscrições abertas para o





Durante o processo de seleção, que será realizado de forma gamificada e remota, os candidatos passarão pelas etapas de inscrição, games e desafios com cases reais da companhia, além de entrevistas e contato com líderes e diretores da Americanas S.A.. As inscrições vão até o dia 13 de fevereiro no site





Durante o programa, que tem início previsto para junho, os estagiários terão uma vivência prática e real dentro da Americanas S.A. em um ambiente dinâmico, desafiador e colaborativo.



O objetivo é promover melhorias de processos, dar suporte à implementação de novas ferramentas e estimular inovações na companhia, com possibilidades reais de implantação. Ao final do programa, os Summers realizarão uma apresentação com os resultados obtidos para a diretoria da companhia.

PLATAFORMA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA





Hoje, a Americanas S.A. é uma plataforma de inovação tecnológica gigante, que atende a 100% dos CEPs brasileiros, incluindo becos e vielas de favelas, e atua em diferentes frentes.



A companhia soma uma base de 50 milhões de clientes ativos; mais de 3.500 lojas físicas em todos os estados do país, sendo 1.700 unidades da Americanas; plataforma de logística; plataforma de e-commerce que disponibiliza 127 milhões de itens nos sites e apps da Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato; a fintech Ame Digital e a IF, motor de inovação e aquisições (M&A).





REQUISITOS



Podem se candidatar estudantes de todos os cursos que estejam matriculados em alguma universidade no exterior. A companhia busca pessoas que sejam apaixonadas por inovação, tenham foco em resultados, capacidade de resolução de problemas e que tragam diversidade e diferentes visões de mundo para agregar ainda mais aos negócios e plataformas da Americanas S.A..