UnB divulga quatro novos editais de concursos públicos para professores

(foto: José Cruz/Agência Brasil) A Universidade de Brasília (UnB - DF) divulgou a realização de quatro novos concursos públicos, que tem por objetivo o preenchimento de vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de Professores de Magistério Superior.

Há oportunidades disponíveis entre as seguintes áreas e unidades de lotação, conforme os respectivos editais:

Edital nº 09/2022: área de políticas públicas, a ser lotada no Departamento de Gestão de Políticas Públicas. (1);

Edital nº 10/2022: área de letras, subárea de literatura portuguesa, a ser lotada no Departamento de Teoria Literária e Literaturas (1);

Edital nº 011/2022: área de eletrificação, hibridização e automação de sistemas de propulsão veicular, a ser lotado na Faculdade do Gama (1);

Edital nº 12/2022: área de suprimentos, a ser lotada no Departamento de Engenharia de Produção (1).

Para concorrer a uma vaga de professor de magistério superior da UnB, é necessário que o candidato possua título de doutorado, conforme a respectiva área da vaga pleiteada. Ao ser contratado, o docente deve exercer funções em regime de dedicação exclusiva, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18.









Inscrições

Os interessados em participar de um dos Concursos, podem se inscrever gratuitamente, de forma eletrônica, no período de 21 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022, por meio do site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da Unb. Para homologar a inscrição, o candidato deve quitar a taxa no valor de R$ 240,40, até o dia 9 de março de 2022.





Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova escrita de conhecimentos - discursiva, prova oral para defesa de conhecimentos, prova didática e prova de títulos, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.





A validade dos certames será de um ano, contado a partir da data da publicação do resultado final, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, por igual período.