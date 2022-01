Censo 2022: confira o cronograma completo da seleção para recenseadores e agentes

(foto: IBGE/Divulgação) São mais de 1,1 milhão de inscritos no processo seletivo para recenseadores e agentes censitários do Censo Demográfico 2022! A coleta será iniciada em agost o, mas, antes, os profissionais irão passar por diversas etapas no certame.





As inscrições foram encerradas no último dia 21 e a taxa pode ser paga até 16 de fevereiro. Confira, abaixo, o cronograma completo oficial da seleção para 206.891 vagas temporárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):





Último dia para pagamento da taxa de inscrição - 16/02/2022

Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa de inscrição - 02/02/2022

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição - 03/02/2022 a 04/02/2022

Resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição - 15/02/2022

Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram o pedido de isenção indeferido - 16/02/2022

Envio dos documentos dos candidatos com deficiência e dos pedidos de atendimento especial - 15/12/2021 a 21/01/2022

Divulgação preliminar das inscrições - 04/03/2022

Resultado preliminar de candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência - 04/03/2022

Resultado preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas - 04/03/2022

Homologação das inscrições na condição de pessoas pretas ou pardas - 16/03/2022

Interposição de recursos contra o resultado preliminar das inscrições, contra o resultado preliminar de candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência e contra o resultado preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas - 07/03/2022 a 08/03/2022

Resultado definitivo de candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência - 16/03/2022

Resultado definitivo de atendimentos especiais para a realização das provas - 16/03/2022

Divulgação da homologação das inscrições - 16/03/2022

Divulgação do quantitativo de inscritos - 16/03/2022

Divulgação dos locais de prova e disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição - 04/04/2022

Aplicação da prova objetiva - 10/04/2022

Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva - 11/04/2022

Interposição de recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos preliminares divulgados - 12/04/2022 a 13/04/2022

Divulgação do resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência - 29/04/2022

Interposição de recurso contra resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional - 02/05/2022 a 03/05/2022

Publicação do gabarito definitivo e do resultado definitivo da prova objetiva - 13/05/2022

Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência - 13/05/2022

Divulgação do resultado final - 20/05/2022





FGV é a organizadora da seleção. A taxa de participação custa R$57,50 para recenseadores e R$60,50 para agentes.





A contratação de agentes terá duração de cinco meses, enquanto o contrato para a função de recenseador tem previsão de duração de três meses. Os contratos poderão ser prorrogados com base nas necessidades do instituto.





Os recenseadores do IBGE atuarão diretamente na coleta das informações em mais de 70 milhões de domicílios brasileiros. O profissional ganha por produção. Já o agente censitário tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.





