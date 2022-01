Concurso PCRJ: sai gabarito preliminar de auxiliar de necropsia

(foto: Freepik/Divulgação) Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, nesta terça-feira (25/01), o gabarito preliminar das provas objetivas do concurso Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) para o cargo de auxiliar de necropsia. O exame foi aplicado no último domingo (23/01).





Os candidatos que não concordarem com os resultados provisórios podem solicitar recurso pelo site da FGV, banca organizadora da seleção, entre os dias 26 e 28 de janeiro.





O concurso oferece 350 vagas, distribuídas entre os cargos de inspetor, investigador, perito criminal, perito legista, técnico de necropsia e auxiliar de necropsia. Para este, são oferecidas 10 vagas, sendo recebidas 41.037 inscritos (relação candidato/vaga de 4.103,70). No entanto, mais de 15 mil candidatos faltaram à avaliação.





Para perito criminal e Perito Legista os gabaritos da prova objetiva, aplicada em 05 de dezembro, também estão disponíveis. A próxima prova acontece no domingo, 30, para os candidatos do cargo de Inspetor.





Será considerado aprovado o candidato que conseguir o mínimo de 50% de pontos em cada um dos módulos da prova.





Ao todo, a avaliação é composta por 60 questões, sendo:



Conhecimentos Gerais: 30 questões

Língua Portuguesa: 20 questões;

Matemática: 10 questões.

Conhecimentos Específicos: 30 questões

Noções Básicas de Biologia e Anatomia Humanas;

Noções de Prova no Processo Penal;

Noções de Direito Administrativo.





Próximas etapas





A próxima fase do concurso da PCRJ será o teste de capacidade física (TAF). Serão convocados para o TAF os 100 candidatos com as melhores pontuações na objetiva.



Em seguida, para os aprovados nos exames físicos, serão aplicados exame psicotécnico, exame médico, curso de formação e investigação social.





As provas para os demais cargos estão marcadas para os seguintes dias:



Inspetor: 30 de janeiro de 2022;

Técnico de necropsia: 6 de fevereiro de 2022;

Investigador: 13 de fevereiro de 2022;

Delegado: 13 de março de 2022.