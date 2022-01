Cref16 publica edital de concurso público para nível médio e superior

(foto: Divulgação) Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região , em Natal, Rio Grande do Norte (CREF16/RN) publicou edital para a realização de um concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do órgão. O documento foi publicado no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (25/01).





A seleção será organizada pelo núcleo permanente de concursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Camperve) . O objetivo é preencher uma vaga para cargo de ensino médio e uma vaga destinada a candidatos com nível superior, além de formação de cadastro reserva. As lotações são para as cidades de Natal, Mossoró e Caicó, no Rio Grande do Norte.





Caso aprovado, o candidato de nível vai receber remuneração inicial de um salário mínimo (R$1.212,00), acrescido ainda de auxílio alimentação e auxílio transporte. O servidor vai cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais e será contratado pelo regime da CLT.





Já ao postulante a um cargo de nível superior, será exigido curso de graduação em Educação Física, com inscrição no respectivo Conselho de Classe, e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B". A remuneração inicial é de R$2.500,00, além de auxílio alimentação e auxílio transporte. A jornada de trabalho também será de 40 horas semanais e a contratação também será pelo regime da CLT.





Para se inscrever, os interessados devem preencher o Formulário de Inscrição, feito exclusivamente via internet, através do site da Comperve, a partir das 8h do dia 14 de fevereiro até às 23h59min do dia 13 de março de 2022, observados o horário local de Natal. Em seguida, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$80,00 para o cargo de ensino médio e R$100 para o cargo de nível superior.





O candidato deve escolher a locação desejada no ato da inscrição.





Provas



Os candidatos aos cargos de nível médio e superior farão provas com questões de múltipla escolha (prova objetiva), de caráter eliminatório e classificatório. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 24 de abril de 2022, nos municípios de Natal, Caicó e Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte.





Para aprovação no concurso do CREF 16, os candidatos também farão prova de redação, que consiste na produção de um texto argumentativo em prosa, segundo o padrão culto da Língua Portuguesa escrita, com base em uma situação comunicativa determinada, em um dos seguintes gêneros: artigo de opinião ou carta argumentativa.





O local de realização das provas será divulgado no site da Comperve na data provável de 06 de abril de 2022. O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, conforme conveniência do CREF16/RN.