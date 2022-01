TCDF publica resultado provisório para auditores

(foto: TCDF/Divulgação) O resultado provisório das provas discursivas do concurso público para auditores do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) foi publicado nesta terça-feira (25/1). A lista foi divulgada na página 47 do Diário Oficial do DF. Confira





O período de recursos ficará aberto das 10h de 26 de janeiro às 18h de 8 de fevereiro. Após o período, não serão aceitos pedidos de revisão. Ainda segundo o documento, o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo na solicitação.





O edital de resultado final nas provas discursivas e de convocação para a avaliação

biopsicossocial será publicado no DODF e no site do Cebraspe na data provável de 22 de fevereiro.





Os candidatos também passarão por prova oral, de caráter eliminatório e classificatório e avaliação de títulos, de caráter classificatório.





No concurso, o TCDF oferece uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva para o cargo de auditor - conselheiro substituto. A carreira tem como ganho inicial R$ 33.689,10 e exige idade entre 35 e 65 anos e ensino superior completo em qualquer área. Saiba mais





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes