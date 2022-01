Locais das provas do Ibama saem nesta segunda-feira (24)

Os exames objetivos e discursivos estão marcados para o próximo domingo, 30 de janeiro. As provas serão aplicadas no turno da manhã, às 8h, para os cargos de analista administrativo e analista ambiental. No período da tarde, a partir das 15h, será a aplicação dos inscritos a técnico ambiental.





A avaliação objetiva será composta por uma prova com 50 itens para conhecimentos básicos e 70 para conhecimento específico. Para analista administrativo, a prova discursiva abordará algum tema relacionado ao conteúdo de conhecimentos específicos.





Em relação aos analistas divididos por áreas temáticas, a prova será sobre os conhecimentos específicos de cada tema. No caso dos técnicos, a discursiva serpa sobre atualidades.





Concurso

Ao todo, o concurso do Ibama oferece 568 vagas. Deste total, 136 são para analista, cargo que exige nível superior. Neste caso, as vagas serão divididas entre as áreas administrativa e ambiental. Todas elas são para o Distrito Federal. Já para técnico, que exige nível médio, são 432 vagas distribuídas por todos os estados da federação e para o DF.





Os cargos de analista terão carga horária de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 8.547,64, incluindo gratificação por desempenho e vale alimentação. Para o nível técnico, com a mesma jornada, o piso é de R$ 4.063,34, também contando com os benefícios.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes





O Cebraspe irá publicar, nesta segunda-feira (24/1), os locais das provas do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Para saber o local de realização, o candidato deverá realizar a consulta individual no site da banca