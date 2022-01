Concurso Ibama: sai edital de convocação para as provas

(foto: Divulgação) Ibama). De acordo com o documento, os locais de aplicação serão divulgados na próxima segunda-feira, 24/01.

Para saber o local de sua prova, o candidato deverá realizar a consulta individualmente pelo site do Cebraspe , organizador da seleção. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 30 de janeiro. Os exames serão aplicados no turno da manhã, às 8h, para os cargos de analista administrativo e analista ambiental. No período da tarde, a partir das 15h, será a vez dos inscritos a técnico ambiental.

O texto instrui ainda que os concorrentes compareçam ao local de prova munidos de documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. A recomendação é chegar com uma hora de antecedência.

Ao todo, o concurso do Ibama oferece 568 vagas. Deste total, 136 são para analista, cargo que exige nível superior. Neste caso, as vagas serão divididas entre as áreas administrativa e ambiental. Todas elas são para o Distrito Federal. Já para técnico, que exige nível médio, são 432 vagas distribuídas por todos os estados da federação e para o DF. Os cargos de analista terão carga horária de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 8.547,64, incluindo gratificação por desempenho e vale alimentação. Para o nível técnico, com a mesma jornada, o piso é de R$ 4.063,34, também contando com os benefícios.



Protocolos contra a Covid-19 Por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o uso de máscara de proteção facial que cubra o nariz e a boca será obrigatório. Os participantes serão submetidos à verificação da temperatura corporal e deverão respeitar o distanciamento social.

O Cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.

Provas Em todos os cargos, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e discursiva. A objetiva será composta por uma prova com 50 itens para conhecimentos básicos e 70 para conhecimento específico. Para analista administrativo, a prova discursiva abordará algum tema relacionado ao conteúdo de conhecimentos específicos. Em relação aos analistas divididos por áreas temáticas, a prova será sobre os conhecimentos específicos de cada tema. No caso dos técnicos, a discursiva serpa sobre atualidades. Confira o conteúdo exigido em cada cargo: Técnico ambiental: Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Legislação geral e do setor de Meio Ambiente;

Ética no serviço público;

Matemática. Conhecimentos Específicos: Noções de Administração Pública;

Noções de Administração Financeira e Orçamentária;

Noções de Gestão de Pessoas nas organizações;

Legislação e Normas ambientais;

Meio Ambiente;

Educação ambiental. Analista administrativo: Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa;

Noções de Tecnologia da Informação;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação do setor de Meio Ambiente;

Noções de Direito Ambiental;

Noções de Regulação;

Ética no Serviço Público. Conhecimentos Específicos: Administração Geral;

Administração Pública;

Administração orçamentária, financeira e orçamento público;

Contabilidade pública;

Gestão de pessoas;

Matemática financeira. Analista ambiental: Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa;

Noções de Tecnologia da Informação;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação do setor de Meio Ambiente;

Noções de Direito Ambiental;

Noções de Regulação;

Ética no Serviço Público. Conhecimentos Específicos: Varia de acordo com o tema escolhido no ato da inscrição. Será classificado na objetiva o candidato que obtiver dez pontos em Conhecimentos Básicos, 21 em Conhecimentos Específicos e 36 no conjunto das provas.