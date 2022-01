PCMG publica novos resultados para investigador, perito e médico

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) liberou novos resultados nesta quinta-feira (20/1). Desta vez, a corporação publicou os resultados preliminares das provas objetivas para investigador, perito criminal e médico legista.

Os candidatos podem consultar o documento no site da banca organizadora, Fumarc . A convocação para a próxima etapa do concurso para os cargos será divulgada após a publicação do resultado definitivo dos exames.