MPRJ divulga cronograma de provas para promotor

(foto: MPRJ/Divulgação) A Fundação Vunesp publicou, nesta quarta-feira (19/1), o cronograma das próximas atividades do concurso para promotores de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), com 15 vagas para provimento imediato.





A aplicação da prova preambular de natureza objetiva está prevista para 20 de março. Já a prova escrita será dividida e aplicada em quatro datas distintas: 1° de maio, 29 de maio, 26 de junho e 17 de julho.





As provas de caráter eliminatório abrangerão as seguintes disciplinas: Direito Penal; Direito Processual Penal; Execução Penal; Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito Empresarial; Direito Eleitoral; Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito Tributário; Direito da Infância e Juventude; Tutela Coletiva; Princípios Institucionais do Ministério Público.





Etapas

O concurso será realizado em cinco etapas de avaliação: prova preambular, composta por questões objetivas de múltipla escolha, de pronta resposta, apuração padronizada, e de caráter eliminatório; provas orais, de caráter eliminatório e classificatório; prova escrita de língua portuguesa, de caráter classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório.





Os aprovados terão salário inicial de R$ 32.004,64 para jornada de 40 horas semanais. Veja









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes