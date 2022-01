XP Inc. anuncia mais de 200 vagas

As contratações são nas áreas de customer experience e atendimento (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



O objetivo da companhia é agregar flexibilidade e qualidade de vida aos seus colaboradores. Com foco para a melhoria da jornada do consumidor e atuando como protagonista da cultura de educação financeira do país, a XP Inc . inicia 2022 investindo forte na evolução da experiência do cliente e ampliando seu quadro de contratações na área de customer experience e atendimento.Ao longo do ano, serão oferecidas mais de 200 vagas, para cargos de entrada por meio do programa de estágio até cargos executivos.As vagas contemplam ainda a necessidade de diferentes skills, que vão desde relacionamento com cliente até conhecimento de data Science e gestão de projetos. Por meio do programa #XPdeQualquerLugar é possível se candidatar e atuar de forma 100% remota.O objetivo da companhia é agregar flexibilidade e qualidade de vida aos seus colaboradores. As inscrições começam no dia 19 de janeiro, através deste link





Para Guilherme Kolberg, Head de CX e Atendimento da XP Inc, pensar na experiência do cliente é sempre estratégico. “Reconhecer o cliente como principal valor da companhia e mapear todo o processo de atendimento é o nosso propósito. Nossa visão é que CX são todas as interações que o cliente tem com a marca, sua experiência, dúvidas, em todos os nossos canais de relacionamento”, avalia.



A agenda da XP para 2022 é clara: oferecer produtos e serviços para cuidar de todo o ecossistema financeiro das pessoas. E isso passa pelo processo da entrega por melhor experiência do consumidor final.





Diversidade



A oferta de vagas em CX segue o compromisso público da XP Inc. envolvendo diversidade que, desde 2020, passou a contar com a diretoria de ESG. Entre os 6 mil funcionários da companhia, 21% são negros e 12,5% ocupam cargos de liderança (em 2020 eram 17% no total e 8% nas lideranças).



O número de mulheres passou de 26% para 36% nos últimos 12 meses, sendo que hoje 26% são líderes, contra 12% em janeiro. Além dos grupos compostos por negros e mulheres para criar abertura na empresa, há o grupo para PcD e LGBTQIA+.





Líder brasileira na Customer Centricity World Series



Em 2021, a XP Inc. foi reconhecida como uma das empresas com o melhor atendimento ao cliente do mundo. Durante a Customer Centricity World Series – premiação focada em experiência do cliente –, a empresa, que já havia vencido a etapa das Américas, ficou entre as três melhores companhias do planeta em duas categorias: Customer Experience Team e Customer Insights and Feedback Voc, que destacam tanto a qualidade da equipe, quanto o projeto colocado em prática pelos profissionais dentro da organização.



Foram mais de 300 empresas de 38 países diferentes concorrendo aos prêmios e a XP foi a única brasileira a ficar entre as três melhores em ambas as categorias.