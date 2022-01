PCRJ libera locais de prova de concurso para auxiliar de necropsia

Fundação Getúlio Vargas (FGV) liberou, nesta terça-feira (18/1), a consulta aos locais de realização das provas para o cargo de auxiliar de necropsia do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ).





A etapa será realizada no próximo domingo (23), das 13h às 17h. A recomendação da banca é chegar no local com antecedência. Será obrigatório o uso de máscara facial e o cumprimento das medidas de biossegurança.





Os candidatos deverão portar: documento de identificação com foto, preferencialmente o utilizado na inscrição, o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) e caneta esferográfica azul ou preta.





São, ao todo, 41.037 pessoas inscritas para as 10 vagas de auxiliar de necropsia no concurso da PCRJ. O cargo tem como requisito ensino fundamental completo. Os ganhos iniciais são de R$4.606,29.





Etapas

Os candidatos serão avaliados em dois momentos: prova escrita e o curso de formação profissional. Na primeira etapa, além do teste de conhecimentos, haverá o exame psicotécnico, exame médico e prova de capacidade física. Enquanto, na segunda, o curso terá duração de 840 horas/aula e será realizado Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra (Acadepol). Vale ressaltar que os cronogramas variam de acordo com o cargo pretendido.