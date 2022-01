A 99 conta com 70 vagas para diversas regiões do Brasil

As vagas da 99 são para vários cargos, de estágio até diretoria (foto: LEANDRO AGUILAR/Pixabay )



Os cargos são para todos os níveis, desde estágio até diretoria, e contemplam diversas regiões do Brasil. 99 , empresa de tecnologia, transporte e conveniência, está com 70 oportunidades em áreas como experiência do cliente, operações, marketing, financeiro, recursos humanos, entre outros.Os cargos são para todos os níveis, desde estágio até diretoria, e contemplam diversas regiões do Brasil.

Mais detalhes das vagas e inscrições podem ser consultados no site de carreiras da 99

GPTW



A 99 é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, de acordo com a consultoria Great Place to Work. Os critérios utilizados para a conquista foram: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.





A conquista do selo GPTW representa o principal valor da empresa, que é inserir as pessoas no centro de sua estratégia de negócios. Para a 99, é fundamental que o colaborador se identifique com o seu trabalho.



O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta mais de 20 milhões de pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.