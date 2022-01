115 vagas efetivas: Prefeitura de Santos (SP) abre concurso para professores

A Prefeitura de Santos, em São Paulo, publicou o edital de abertura de um novo concurso público para profissionais da educação. Serão preenchidas 115 vagas efetivas nos cargos de professor adjunto I e professor adjunto II.





As vagas são para as áreas de ensino especial, arte, ciências, educação física, geografia, história, inglês, libras, português e matemática. Do número de vagas, 20% estão reservadas a pessoas negras e 5% a pessoas com deficiência.





A carga horária será de 105 horas mensais e, os ganhos, de R$ 1.916,44 a R$ 2.154,71. Os inscritos devem ter licenciatura completa na área escolhida.





As inscrições ficarão abertas no site da banca Ibamsp até 10 de fevereiro. A taxa de participação é de R$ 92 para todos os candidatos.





Os inscritos serão avaliados por prova objetiva e prova dissertativa, previstas para 13 de março. Além dos conhecimentos específicos da área designada, as questões abordarão conhecimentos básicos.





O prazo de validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado.





