PMRN abre concurso público com 78 vagas e salários de R$ 9,3 mil

(foto: Divulgação) A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM RN) publicou o edital do novo concurso público para o preenchimento de vagas para os cargos de oficiais de saúde da Polícia Militar (QOSPM) e oficiais de apoio à saúde da Polícia Militar (QOASPM), ambos de nível superior. Ao todo são oferecidas 78 vagas.





Os interessados em participar da seleção poderão se candidatar entre os dias 18 de janeiro e 17 de fevereiro, no site do Instituto Consulplan , banca organizadora do concurso. Para validar a inscrição, é necessário quitar a taxa de R $188.





Do total de vagas, 43 serão destinadas a médicos de diversas especialidades; 10 para dentistas; 4 para farmacêuticos; 7 para enfermeiros; 3 para psicólogos; 4 vagas serão destinadas a fisioterapeutas; para nutrição e médico veterinário serão 2 vagas para cada; e, por fim, uma vaga para fonoaudiólogo, uma para biomédico e uma para assistente social. A remuneração inicial para todos esses cargos é de R$ 9.392,35.





Provas

O edital do concurso PMRN Saúde será constituído por sete etapas. A começar pelas provas objetivas, previstas para serem aplicadas no dia 3 de Abril. Em seguida os candidatos serão avaliados no teste de condicionamento físico; prova de títulos, investigação social, inspeção de saúde, avaliação psicológica, e entrevista de heteroidentificação. Todas as etapas têm caráter eliminatório e classificatório.





A prova objetiva será composta por 80 questões de múltipla escolha. Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos. Os conteúdos exigidos serão: Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico; Noções de Saúde Pública; Conhecimentos Específicos.





Já no teste de vondicionamento físico, objetivo avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato A avaliação será em duas etapas, que acontecerão no mesmo dia. Serão cobradas flexões e extensões de cotovelo com apoio, flexões abdominais e corrida de 12 minutos.





Concurso PMRN para Soldado





Além disso, na última sexta-feira (14/01), a governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, revelou que há previsão de edital para soldado nos próximos meses e que a comissão para este certame já está formada. Segundo a chefe do executivo local, um estudo será realizado para identificar as carências e definir o número de vagas. O salário inicial da carreira é de R$ 3.268,32. Mas informações preliminares preveem 800 vagas, aproximadamente.





“Hoje nós temos 6 mil vagas, mas nem todas elas estão com vacância. Será feito um estudo para avaliarmos quais vagas foram abertas desta forma [aposentadorias]”, afirmou.





Para ingressar na carreira policial do Rio Grande do Norte o candidato de ter nível superior completo, idade mínima de 21 anos e máxima de 30, até o ano da inscrição, possuir carteira de habilitação (CNH) na categoria “B” e altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres.